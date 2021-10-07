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مواصفات وأسعار فورد F-150 2021

منذ 23 ساعة
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مواصفات وأسعار فورد F-150 2021

متابعة_أميرة خالد (صدى):
طرحت مؤخرا شركة فورد، السيارة فورد F-150 2021 حيث حافظت على تصميمها الأيقوني مع تحديثات جعلت مظهرها حاداً وعصرياً.

وتستخدم هيكل من الدرجة العسكرية، ومصابيح ليد أمامية رأسية جديدة، وشبك جديد بالكامل، مع غطاء محرك منتفخ من الجوانب، ومصدات مستديرة، وجنوط ألومنيوم 20 بوصة .

وتستمد السيارة فورد F-150 2021 قوتها من محرك إيكوبوست سعة 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 375 حصان وعزم 470 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، حيث تستهلك لتر بنزين لكل 10.1 كيلومتر و تبلغ سعة خزان الوقود 136 لتر.

ويتميز مقعدي السائق والراكب بإمكانية التعديل في 10 وضعيات، مع فتحة سقف بلوحين، وتتوفر شاشة معلومات وترفيه 12 بوصة وعدادات رقمية بشاشة كبيرة.

وتحتوي على كاميرا 360 درجة ومستشعرات وكاميرا رؤية خلفية وعتبات جانبية تنفتح آلياً، مع دعم التشغيل بالبصمة وعن بعد ومثبت سرعة ذكي وتحذير من الاصطدام يدعم الفرملة، ومساعد ركن نشط مع البقاء في المسار.

ويبدأ أسعار فورد اف 150 2021 هايبرد من 227,000 ريال وصولاً إلى 294,000 ريال.

 

سيارات
فورد
فورد F-150 2021
أسعار فورد F-150 2021

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53919
منذ ساعة
السعر كبير جدا في ٦ سلندر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
ابو محمد 😎 ✍️
مالك لوى ......^^ للتصحيح ..^^

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