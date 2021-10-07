سهير القيسي تنشر ذكرياتها مع شقيق مايكل جاكسون

أميرة خالد (صدى):
نشرت الإعلامية العراقية، سهير القيسي، صورة نادرة من مقابلة مع عائلة النجم الراحل مايكل جاكسون، بعد وفاته.
وقالت القيسي في تعليقها على الصورة التي ظهرت فيها برفقة شقيق ملك البوب الراحل جيرمين جاكسون: "ذكريات,لم أنشر هذه الصورة من قبل.. أول مقابلة للشرق الأوسط تجريها عائلة ملك البوب مايكل جاكسون بعد وفاته".
وأضافت أن المقابلة كانت في ولاية لوس أنجلوس، منطقة كالا باس، وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور الذي دون تعليقات أشاد فيها بتلك المقابلة.
وتفاعلت سهير القيسي مع تعليقات الجمهور يإيموجي قلوب، تعبيراً منها على الثناء عليها بشأن تلك المقابلة، حيث اعتبر البعض تلك المقابلة من نوع "الفخامة" في مجال عملها.