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سهير القيسي تنشر ذكرياتها مع شقيق مايكل جاكسون

منذ ساعة
1041
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سهير القيسي تنشر ذكرياتها مع شقيق مايكل جاكسون

أميرة خالد (صدى):
نشرت الإعلامية العراقية، سهير القيسي، صورة نادرة من مقابلة مع عائلة النجم الراحل مايكل جاكسون، بعد وفاته.

وقالت القيسي في تعليقها على الصورة التي ظهرت فيها برفقة شقيق ملك البوب الراحل جيرمين جاكسون: "ذكريات,لم أنشر هذه الصورة من قبل.. أول مقابلة للشرق الأوسط تجريها عائلة ملك البوب مايكل جاكسون بعد وفاته".

وأضافت أن المقابلة كانت في ولاية لوس أنجلوس، منطقة كالا باس، وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور الذي دون تعليقات أشاد فيها بتلك المقابلة.

وتفاعلت سهير القيسي مع تعليقات الجمهور يإيموجي قلوب، تعبيراً منها على الثناء عليها بشأن تلك المقابلة، حيث اعتبر البعض تلك المقابلة من نوع "الفخامة" في مجال عملها.

سهير القيسي
مايكل جاكسون
ولاية لوس أنجلوس
شقيق مايكل جاكسون

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135727
منذ 31 دقيقة
خبره ، في مجال الإعلام والمجاملااات ....

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أحدث التعليقات

ابوبدر
والله كل شيء بالكورة صار اجنبي : اللاعبين اللي شايلين دوريك اجانب ، والمدربين اجانب ، ومساعديهم اجانب ، وتطلبون حكام اجانب ، والحين...
القناص
يالحصيني نكشت وين السياره وين الفلوس اصابع يدك ماهي زي بعض
ابوبدر
الله يخزيك يالحوثي وكل من ساندك
واضح ***وصريح
نعم صحيح،يوجد من بيننا عينات دائما وهم يجترون،ويعلجون، ويمضغون،ماشاء الله عليهم..
واضح ***وصريح
يبدو أن مقاييس إختيار ملكة الجمال لاتقف عند ملامح وتفاصيل جمال الوجة، وهذ يتضح من خلال ما نراه أمامنا فالصورة..

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