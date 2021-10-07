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"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الحوثي الجديد على مطار أبها بطائرة مفخخة

منذ 3 ساعات
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"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الحوثي الجديد على مطار أبها بطائرة مفخخة

جدة (صدى):
أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي مجددًا بطائرة مسيرة (مفخخة).

وأكد أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الدكتور العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

المملكة
منظمة التعاون الإسلامي
ميليشيا الحوثي الإرهابية
طائرة مفخخة
مطار أبها الدولي

التعليقات

مهموم
مهموم عدد التعليقات : 4
منذ 38 دقيقة
طيب سوو شي عندكم من الإدانات ماتكفى لقصف الحوثه المجرمين

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أحدث التعليقات

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صح لسانك وعلا شانك اخي واضح
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