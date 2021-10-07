ياسمين صبري تعلن اتجاهها للتأليف وتوضح سبب امتناعها عن التمثيل الفترة الماضية

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن عملها لأول مرة كمؤلفة في مسلسلها جديد من المقرر أن تخوض به ماراثون دراما رمضان 2022.
وأوضحت المصرية في حوار لمجلة BAZAAR: "لا يمكنني وصف تجربتي بأنها ناجحة جدًا، فقد بدأت أصدق ما يشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية", مضيفة "شاركت في أعمال تلفزيونية دون تركيز على التفاصيل لاقتناعي بأن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال فلم أبذل أي جهد يذكر".
وتابعت: "أمتلك موهبة لا يستهان بها فأنا فنانة وأتمتع بموهبة التمثيل إلا أنني لم أتمكن من إيجاد نص فني جيد وهذا ما دفعني للامتناع عن التمثيل العام الماضي,وأنشغل حاليا في تأليف مسلسلها الجديد",مؤكدة أن والتأليف موهبة فنية لديها كانت تجهل وجودها
ومضت تقول: "أنا ممتنة جدا لجمالي، إلا أنني أمتلك العديد من الصفات الأخرى والجمال الداخلي لا يقل أهمية عن الجمال الخارجي. إنها طاقة وحيوية".