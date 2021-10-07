"الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس وحتى السبت.
وقال الحصيني إن الأجواء ستكون حارة نسبياً نهارا لطيفة فجرا على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات.
وأضاف أن الرياح متوسطة على أجزاء من القطاع العربي وشمال الشرقية يوم الخميس، متوسطة على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية يوم الجمعة.
وتابع أن الرياح السبت متوقع أن تكون متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية.
ونصح الحصيني بالكشتة ليلا قائلا: اكشتوا ليلاً، الأجواء جيدة، لا تنسوا دعاء نزول المكان، الشمالية والمرتفعات تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلا.
وأشار إلى أنه متوقع هطول امطار خلال (72) ساعة بإذن الله على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.