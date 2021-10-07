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"الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع

منذ ساعة
1527
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"الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس وحتى السبت.

وقال الحصيني إن الأجواء ستكون حارة نسبياً نهارا لطيفة فجرا على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات.

وأضاف أن الرياح متوسطة على أجزاء من القطاع العربي وشمال الشرقية يوم الخميس، متوسطة على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية يوم الجمعة.

وتابع أن الرياح السبت متوقع أن تكون متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية.

ونصح الحصيني بالكشتة ليلا قائلا: اكشتوا ليلاً، الأجواء جيدة، لا تنسوا دعاء نزول المكان، الشمالية والمرتفعات تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلا.

وأشار إلى أنه متوقع هطول امطار خلال (72) ساعة بإذن الله على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.

حالة الطقس
الطقس
الحصيني
الأرصاد
الكشتة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135727
منذ 35 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..
القناص
القناص عدد التعليقات : 58
منذ 7 دقائق
يالحصيني نكشت وين السياره وين الفلوس اصابع يدك ماهي زي بعض

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أحدث التعليقات

ابوبدر
والله كل شيء بالكورة صار اجنبي : اللاعبين اللي شايلين دوريك اجانب ، والمدربين اجانب ، ومساعديهم اجانب ، وتطلبون حكام اجانب ، والحين...
القناص
يالحصيني نكشت وين السياره وين الفلوس اصابع يدك ماهي زي بعض
ابوبدر
الله يخزيك يالحوثي وكل من ساندك
واضح ***وصريح
نعم صحيح،يوجد من بيننا عينات دائما وهم يجترون،ويعلجون، ويمضغون،ماشاء الله عليهم..
واضح ***وصريح
يبدو أن مقاييس إختيار ملكة الجمال لاتقف عند ملامح وتفاصيل جمال الوجة، وهذ يتضح من خلال ما نراه أمامنا فالصورة..

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