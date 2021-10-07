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"نزاهة" تحقق مع 639 متهما وتوقف 271 شخصاً بينهم موظفون في عدة وزارات

منذ ساعتين
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"نزاهة" تحقق مع 639 متهما وتوقف 271 شخصاً بينهم موظفون في عدة وزارات

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرة عدداً من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر صفر 1443هـ، حيث حققت مع 639 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطناً ومقيماً.

وأوضحت الهيئة أن الموقوفين منهم موظفين في وزارات (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة، والضريبة والجمارك).

وأشارت إلى أن المتهمين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

نزاهة
المملكة
تحقيق
القضايا الإدارية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135735
منذ ساعة
احشروهم واظهروا الحق ..
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 136
منذ ساعة
الله ينصركم ويقويكم يانزاهه نضفو الوطن من الفاسدين واكلين المال العام ومستغلي المناصب وكل صاحب ضمير ميت والشعب يناصركم ويدعو لكم بالتوفيق
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7597
منذ 19 دقيقة
ايه هاذي الأخبار الي تفتح النفس وتبرد القلب الله يعز الحكومه ويعينها على محاربة الفساد ، اتمنى انهم يركزون على منطقة القصيم بنظام الشركات والقطاع الحكومي ركزووووو زين.

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أحدث التعليقات

الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : الله يكفينا شر المستشرقين ؛ فحجتهم طلب العلم و التواصل الثقافي ، بينما حاجتهم هي التغلغل داخل...
4everx2
ايه هاذي الأخبار الي تفتح النفس وتبرد القلب الله يعز الحكومه ويعينها على محاربة الفساد ، اتمنى انهم يركزون على منطقة القصيم بنظام الشركات...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يقولون عنه ، الغزال الشارد ..
علي
وكم التكلفة
الزمن الجميل
كل ماهو جميل ذهب مع ذيك الايام ولم يعد الله يرحم الحال

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