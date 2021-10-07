"نزاهة" تحقق مع 639 متهما وتوقف 271 شخصاً بينهم موظفون في عدة وزارات

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرة عدداً من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر صفر 1443هـ، حيث حققت مع 639 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطناً ومقيماً.
وأوضحت الهيئة أن الموقوفين منهم موظفين في وزارات (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة، والضريبة والجمارك).
وأشارت إلى أن المتهمين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.