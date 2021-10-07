هدية مجهولة تكشف خيانة رجل لزوجته

لندن (صدى):
أصيبت سيدة بصدمة شديدة حينما اتصل بها أحد موظفي البنك الذي تتعامل معه لإخبارها أن زوجها سحب مبلغا ماليا كبير من حسابها .
وأكتشفت الزوجة أن زوجها اشترى بالمبلغ الذي قام بسحبه من حسابها هدية ، حيث قام المتجر الذي اشترى منه زوجها هدية بإرسال الهدية على عنوان منزلها بالخطأ بدلا من عنوان السيدة التي يغازلها،صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية.
وبحثت الزوجة في هاتف زوجها عن رقم الشابة ، و بالفعل عثرت على رقما يتصل به يوميا وعلمت أنها زميلته في العمل ويرغب في الزواج منها و ، فقامت بترك المنزل وتركت رسالة البنك بسحب المبلغ والهدية التي وصلت إلى المنزل و كتب " أيها الخائن الساذج أريد الطلاق.