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لقطة من شوطىء المنطقة الشرقية عام 1988
منذ ساعة
374
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135723
منذ 38 دقيقة
حلو .. بس هاالحين احلاااا ..
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أحدث التعليقات
انور المالكي
abdul هذا قضاء وقدر مالهاسبب ولاعلاقة غير انها اسعفتهم جزاها الله خيرا
احمد
وأشار إلى أن وقوع حوادث السير تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة يُعاقب فاعلها بالسجن وبالغرامة إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور وبارك فيك .. معلومات طيبه لا هنت ..
شرحبيل
تستاهل مكافأة جزله.. موب مشاهير الفلس الي مامن وراهم غير قلت الحيا
قرم
وانت الصادق يا ابو محمد. ارهابيون فاسدون مجرمون مفسدون مختلون للخمر شرابون وللمعاصي فعالون وفيما بينهم عنصريون للحم الخنزير آكلون ولكل فعل غريب يقدمون....
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