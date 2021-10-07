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سائق شاحنة المدينة المنورة قد يواجه عقوبة القتل تعزيرا

منذ ساعة
14003
5
سائق شاحنة المدينة المنورة قد يواجه عقوبة القتل تعزيرا

المدينة المنورة (صدى):
رجح قانوني أن تكون معاقبة سائق الشاحنة التي تسببت في وفاة وإصابة 9 أشخاص في المدينة المنورة، في تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق الملك عبدالله، القتل تعزيرًا.

وأوضح المحامي عبدالرحمن المحمدي، أنه سبق للقضاء الحكم بالقتل على سائق سيارة مخمور تسبب في وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادثة مرورية في مدينة الرياض العام 1439هــ، بحسب عكاظ.

وأشار إلى أن وقوع حوادث السير تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة يُعاقب فاعلها بالسجن وبالغرامة إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أوجزء منهما، 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت في وقت سابق، نتائج التحقيق وإجراءات الاستدلال الأولية والفحص الفني في الحادثة، وأثبتت أن بطاقة الشاحنة منتهية، وأن السائق كان في حالة غير طبيعية.

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المرور
القتل تعزيرا
حادث المدينة
شاحنة المدينة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135723
منذ ساعة
يستاهل ..
الحزين
الحزين عدد التعليقات : 128
منذ 52 دقيقة
أكيد
???
??? عدد التعليقات : 63
منذ 36 دقيقة
طيب واللي سمح لأصحاب الشاحنات دخول البلد في هذا الوقت مين ؟؟؟؟
احمد
احمد عدد التعليقات : 695
منذ 24 دقيقة
الحق والعدل ان يقتل تعزيرا...
الزيود وما ادراك مالزيود ...
في جده وبكل الارجاء.. جابو البلاد و اكثرو فيها الفساد..
احمد
احمد عدد التعليقات : 695
منذ 8 دقائق
وأشار إلى أن وقوع حوادث السير تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة يُعاقب فاعلها بالسجن وبالغرامة إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أوجزء منهما، 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال.....؟
... هذا الماده تحتاج الى الغاء وتبدل من غير تردد أو تأخير...

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أحدث التعليقات

انور المالكي
abdul هذا قضاء وقدر مالهاسبب ولاعلاقة غير انها اسعفتهم جزاها الله خيرا
احمد
وأشار إلى أن وقوع حوادث السير تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة يُعاقب فاعلها بالسجن وبالغرامة إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور وبارك فيك .. معلومات طيبه لا هنت ..
شرحبيل
تستاهل مكافأة جزله.. موب مشاهير الفلس الي مامن وراهم غير قلت الحيا
قرم
وانت الصادق يا ابو محمد. ارهابيون فاسدون مجرمون مفسدون مختلون للخمر شرابون وللمعاصي فعالون وفيما بينهم عنصريون للحم الخنزير آكلون ولكل فعل غريب يقدمون....

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