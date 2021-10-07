سائق شاحنة المدينة المنورة قد يواجه عقوبة القتل تعزيرا

المدينة المنورة (صدى):
رجح قانوني أن تكون معاقبة سائق الشاحنة التي تسببت في وفاة وإصابة 9 أشخاص في المدينة المنورة، في تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق الملك عبدالله، القتل تعزيرًا.
وأوضح المحامي عبدالرحمن المحمدي، أنه سبق للقضاء الحكم بالقتل على سائق سيارة مخمور تسبب في وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادثة مرورية في مدينة الرياض العام 1439هــ، بحسب عكاظ.
وأشار إلى أن وقوع حوادث السير تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة يُعاقب فاعلها بالسجن وبالغرامة إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أوجزء منهما، 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت في وقت سابق، نتائج التحقيق وإجراءات الاستدلال الأولية والفحص الفني في الحادثة، وأثبتت أن بطاقة الشاحنة منتهية، وأن السائق كان في حالة غير طبيعية.
اقرأ أيضا