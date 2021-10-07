صورة..دانة المساعيد تتزوج ثري إماراتي وتخفي وجهه

عمّان (صدى):
أعلنت والدة الفنانة الأردنية الشابة دانة المساعيد، عقد قران ابنتها دانة على ثري إماراتي يدعى ناصر المهيري.
ونشرت والدة دانة المساعيد صورا من عقد قران ابنتها، معلقة بقولها: "تم بحمد الله وتوفيقه عقد قران ابنتي دانة، اللهم يا سامع الدعاء وفقها وزوجها لكل خير وأجمع بينهما في خير وارزقهما خير الدارين، ألف مبروك حبيبة أمها وأبوها جاسم الي رباها وتعب عليها".
والغريب في الأمر أنه تمت تغطية وجه العريس، ما أثار استغراب بعض المتابعين الذين تساءلوا عن السبب.
يذكر أن دانة المساعيد ممثلة أردنية لأم كويتية ولدت وعاشت في الكويت، بدأت مشوارها الفني عام 2009 خلال البرنامج الكوميدي "طول بالك" مع الفنان طارق العلي.