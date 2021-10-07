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صورة..دانة المساعيد تتزوج ثري إماراتي وتخفي وجهه

منذ ساعتين
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صورة..دانة المساعيد تتزوج ثري إماراتي وتخفي وجهه

عمّان (صدى):
أعلنت والدة الفنانة الأردنية الشابة دانة المساعيد، عقد قران ابنتها دانة على ثري إماراتي يدعى ناصر المهيري.

ونشرت والدة دانة المساعيد صورا من عقد قران ابنتها، معلقة بقولها: "تم بحمد الله وتوفيقه عقد قران ابنتي دانة، اللهم يا سامع الدعاء وفقها وزوجها لكل خير وأجمع بينهما في خير وارزقهما خير الدارين، ألف مبروك حبيبة أمها وأبوها جاسم الي رباها وتعب عليها".

والغريب في الأمر أنه تمت تغطية وجه العريس، ما أثار استغراب بعض المتابعين الذين تساءلوا عن السبب.

يذكر أن دانة المساعيد ممثلة أردنية لأم كويتية ولدت وعاشت في الكويت، بدأت مشوارها الفني عام 2009 خلال البرنامج الكوميدي "طول بالك" مع الفنان طارق العلي.

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الاردن
الامارات
فن
دانة المساعيد
زوج دانة المساعيد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135723
منذ ساعة
مالنا ومالكم ..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3452
منذ 59 دقيقة
مايغطا الا العيب ومايستر الا الفضيحة.. هههه
شكل زوجك فضيحة لك. وهو اصلا بهيمة الواجب انت تغطي وجهك مو وجه.. اخ يابعض الرجال

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أحدث التعليقات

انور المالكي
abdul هذا قضاء وقدر مالهاسبب ولاعلاقة غير انها اسعفتهم جزاها الله خيرا
احمد
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ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور وبارك فيك .. معلومات طيبه لا هنت ..
شرحبيل
تستاهل مكافأة جزله.. موب مشاهير الفلس الي مامن وراهم غير قلت الحيا
قرم
وانت الصادق يا ابو محمد. ارهابيون فاسدون مجرمون مفسدون مختلون للخمر شرابون وللمعاصي فعالون وفيما بينهم عنصريون للحم الخنزير آكلون ولكل فعل غريب يقدمون....

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