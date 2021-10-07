السليمان: في موسم الرياض أنت الحدث والمتربصون يتصيدون زلاتك

علي القحطاني (صدى):
حث الكاتب إبراهيم السليمان، المواطنين على حسن التصرف خلال فعاليات موسم الرياض، والتعاون على التنظيم ذاتيا قدر الإمكان، وعدم التسبب في فوضى.
وقال السليمان: "في موسم الرياض ستكون أنت الحدث لا الفعاليات، فكل الحساد الحاقدين المتربصين ستتجه أنظارهم لتصيد زلاتك فكن لهم نداً بوعيك وحسن تصرفاتك".
وتابع: "لطالما تغنت حروفنا برجال أمننا، وتغزلت ببطولاتهم، لكنهم اليوم هم بحاجة لتعاوننا وتنظيم أنفسنا ذاتيًا قدر الإمكان في موسم الرياض، لنخفف عنهم أعباء تحركات مئات الآلاف من الزائرين لمواقع الفعاليات، بادر بالفعل والعون".
وأضاف: " ستجد في الموسم صعوبة في المواقف وكثرة الزحام، لكن تذكر أن وقوفك أمام منازل سكان الحي القريب من الفعالية، وأمام أبوابهم فيه تعدي على خصوصياتهم، وإزعاج لن تقبل بمثله عند منزلك".
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن عن انطلاق موسم الرياض في 20 أكتوبر الجاري، موضحا أنه يتضمن 7500 فعالية و10 معارض عالمية و350 عرض مسرحي وبطولة ألعاب إلكترونية و100 تجربة تفاعلية و18 مسرحية عربية و6 مسرحيات عالمية ومعارض ومزادات سيارات عالمية وحفلات غنائية عالمية و 70 مقهي و200 مطعم وأكثر من 30 طن ألعاب نارية وحفل مصارعة حرة.