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ما هو سر تألق اللاعب ياسر الشهراني
منذ 10 ساعات
1404
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14507
منذ 51 دقيقة
الكابتن ياسر الشهراني:- اللاعب الفنان المنضبط الخلوق،يستاهل كل الإشادات والمديح والشهادات الإيجابية التي قيلت وتقال فيه،،
ماشاء الله تبارك الله عليك ياكابتن ياسر..
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أحدث التعليقات
ابوبدر
والله كل شيء بالكورة صار اجنبي : اللاعبين اللي شايلين دوريك اجانب ، والمدربين اجانب ، ومساعديهم اجانب ، وتطلبون حكام اجانب ، والحين...
القناص
يالحصيني نكشت وين السياره وين الفلوس اصابع يدك ماهي زي بعض
ابوبدر
الله يخزيك يالحوثي وكل من ساندك
واضح ***وصريح
نعم صحيح،يوجد من بيننا عينات دائما وهم يجترون،ويعلجون، ويمضغون،ماشاء الله عليهم..
واضح ***وصريح
يبدو أن مقاييس إختيار ملكة الجمال لاتقف عند ملامح وتفاصيل جمال الوجة، وهذ يتضح من خلال ما نراه أمامنا فالصورة..
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