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رجل يعمل كـ "محلل لرد المطلقات": تزوجت 33 مرة لوجه الله !

منذ ساعة
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رجل يعمل كـ "محلل لرد المطلقات": تزوجت 33 مرة لوجه الله !

القاهرة (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها، قرر رجل مصري يٌدعى محمد الملاح، العمل كمحلل شرعي، لعودة المطلقات لأزواجهن.

وأوضح الملاح أنه تزوج كمحلل 33 مرة، لافتًا إلى أنه لا يقوم بهذا الفعل إلا لمن يعرفهم فقط، قائلا: "لازم يكون معرفة شخصية، وبدون مقابل لو عملت كده بمقابل يبقى بعمل حاجة غلط، ولما أعمل كده الأسرة دي بترجع لبعضها".

وبين أنه يتزوج زواج شرعي كامل بأركانه كافة، ويرفض الحصول على أموال لعدم الدخول على الزوجة الجديدة ليكون الزواج شرعيًا.

وحول حرمانية هذا الفعل من عدمه، أكد أنه سيتوقف عن عمله كمحلل، حال أفتت دار الإفتاء المصرية بحرمة هذا الفعل وعدم جوازه.

ومن جانبه أكد الشيخ مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن هذا الفعل يخالف الشريعة، ولا يوجد ما يمسى بـ "محلل شرعي"، ولاعلاقة له بالدين الإسلامي.

مصر
منوعات
محلل شرعي
رد المطلقات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135715
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههههههه ..

.. عليكم حجج ما انزل الله بها من سلطان .. نصابين محتالين على البشر والدين ..
محايد
محايد عدد التعليقات : 27
منذ 55 دقيقة
التيس المستعار

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أحدث التعليقات

كوووووك
ضاعت الامانة الكل جوعان الحين
ابو محمد 😎 ✍️
مالنا ومالكم ..
أبو كنان
اللهم لك الحمد فيديو يثلج صدور المؤمنين ويغيظ قلوب المنافقين والخوارج والحاقدين
الريان
الله لا يحييك كنت اغيب من المدرسه بسببك مصروف المدرسه راح كل اسبوع كاسيت
أبو كنان
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