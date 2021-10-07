رجل يعمل كـ "محلل لرد المطلقات": تزوجت 33 مرة لوجه الله !

القاهرة (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها، قرر رجل مصري يٌدعى محمد الملاح، العمل كمحلل شرعي، لعودة المطلقات لأزواجهن.
وأوضح الملاح أنه تزوج كمحلل 33 مرة، لافتًا إلى أنه لا يقوم بهذا الفعل إلا لمن يعرفهم فقط، قائلا: "لازم يكون معرفة شخصية، وبدون مقابل لو عملت كده بمقابل يبقى بعمل حاجة غلط، ولما أعمل كده الأسرة دي بترجع لبعضها".
وبين أنه يتزوج زواج شرعي كامل بأركانه كافة، ويرفض الحصول على أموال لعدم الدخول على الزوجة الجديدة ليكون الزواج شرعيًا.
وحول حرمانية هذا الفعل من عدمه، أكد أنه سيتوقف عن عمله كمحلل، حال أفتت دار الإفتاء المصرية بحرمة هذا الفعل وعدم جوازه.
ومن جانبه أكد الشيخ مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن هذا الفعل يخالف الشريعة، ولا يوجد ما يمسى بـ "محلل شرعي"، ولاعلاقة له بالدين الإسلامي.