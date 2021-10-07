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مذيعة مصرية تظهر على الهواء بالزي العسكري

منذ ساعة
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مذيعة مصرية تظهر على الهواء بالزي العسكري

القاهرة (صدى):
ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مرتدية الزي العسكري، تزامنا مع احتفالات ذكرى حرب أكتوبر.

وقالت بسمة وهبة: "نعيش منذ 48 سنة في عزة وكرامة ورافعين راسنا لسابع سما، عشنا كل يوم في هذه الأعوام ونحن مؤمنون بأن مصر تستطيع، وأن المقاتل المصري يستطيع، وأن العقل المصري يستطيع التفكير والتخطيط ويهزم المستحيل".

وتابعت: "48 سنة ونحن نعيش في فخر ومديونين لكل جندي ومقاتل مصري وشهيد ومصاب وقائد شارك وخطط، وأخلص في حرب استعادة سيناء وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر".

ويحتفل الشعب المصري بذكرى نصر حرب أكتوبر 1973 اليوم الذي تم فيه عبور خط بارليف والقضاء على أسطورة الجيش الإسرائيلي.

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مصر
منوعات
بسمة وهبة
حرب اكتوبر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17959
منذ ساعة
"الله أكبر" هزمت إسرائيل في ١٠ أكتوبر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17959
منذ ساعة
يعني الرواتب كانت في ٢٥ هجري وصارت في ٢٧ ميلادي .. الخرب صارت في ١٠ رمضان وصادف ٦ أكتوبر.. والخلط عندي ناتج من تأثير الزخايفر
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135708
منذ 28 دقيقة
من حقك تحتفلي وتفتخري ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وأيش يعني هذا او ماترجمت هذه الطلاسم يا الأم المسلِّيه ..ممكن تفسير...!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون باالعون .. .. الإنسان يأخذ باالأسباب ويتكل على الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل الشنق .. وقطع العنق ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فاسدون فاسقون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يكون في عونهم ويعوضهم خيراً مما فقدوه .. آمين ..

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