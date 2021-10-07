فيديو..ممرضة في حفر الباطن باشرت 3 حوادث مرورية بالصدفة

حفرالباطن (صدى):
روت الممرضة "غزل العنزي" والتي تعمل في حفر الباطن، تفاصيل مباشرتها لـ 3 حوادث مرورية بالصدفة أثناء سفرها.
وقالت العنزي، إنه في بداية جائحة كورونا صادفت شابا، ولم يكن هناك أي أحد في الشارع، فتوقفت لإسعافه، وبعد 6 أشهر صادفت شخصا آخر على طريق الرياض، تعرض لحادث تصادم وكان كبير في العمر وقامت بالإجراءات اللازمة حتى وصول الإسعاف.
وتابعت: "قبل أسبوع على طريق الرياض صادفت حادث، وسعادت الشاب الذي كان يعاني من نزيف"، مشيرة إلى أنها تعمل في وزراة الصحة منذ 7 سنوات.
ولفتت إلى أن تعيينها بدأ في القصيم، وحاليا تعمل في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن، مختتمة حديثها بقولها: "ما نقوم به واجبنا كممارسين صحيين، سواء داخل العمل أو خارجه".
وكانت "صدى" قد نشرت مقطعا للممرضة العنزي، خلال مباشرتها أحد الحوادث التي صادفتها، حيث قامت بإجراء اللازم للمصاب حتى قدوم الإسعاف.
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