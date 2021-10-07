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فيديو..ممرضة في حفر الباطن باشرت 3 حوادث مرورية بالصدفة

منذ ساعة
1370
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فيديو..ممرضة في حفر الباطن باشرت 3 حوادث مرورية بالصدفة

حفرالباطن (صدى):
روت الممرضة "غزل العنزي" والتي تعمل في حفر الباطن، تفاصيل مباشرتها لـ 3 حوادث مرورية بالصدفة أثناء سفرها.

وقالت العنزي، إنه في بداية جائحة كورونا صادفت شابا، ولم يكن هناك أي أحد في الشارع، فتوقفت لإسعافه، وبعد 6 أشهر صادفت شخصا آخر على طريق الرياض، تعرض لحادث تصادم وكان كبير في العمر وقامت بالإجراءات اللازمة حتى وصول الإسعاف.

وتابعت: "قبل أسبوع على طريق الرياض صادفت حادث، وسعادت الشاب الذي كان يعاني من نزيف"، مشيرة إلى أنها تعمل في وزراة الصحة منذ 7 سنوات.

ولفتت إلى أن تعيينها بدأ في القصيم، وحاليا تعمل في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن، مختتمة حديثها بقولها: "ما نقوم به واجبنا كممارسين صحيين، سواء داخل العمل أو خارجه".

وكانت "صدى" قد نشرت مقطعا للممرضة العنزي، خلال مباشرتها أحد الحوادث التي صادفتها، حيث قامت بإجراء اللازم للمصاب حتى قدوم الإسعاف.

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حادث
حفر الباطن
وزارة الصحة
ممرضة سعودية

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5545
منذ ساعة
كل شارع تمرّ به منحوس؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17959
منذ ساعة
عيالنا فخرنا بنات وشباب وطننا وهذه منهم ..

" وما نقوم به واجبنا " شعار جدير بالتخليد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135708
منذ 39 دقيقة
جزاها الله خير ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وأيش يعني هذا او ماترجمت هذه الطلاسم يا الأم المسلِّيه ..ممكن تفسير...!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون باالعون .. .. الإنسان يأخذ باالأسباب ويتكل على الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل الشنق .. وقطع العنق ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فاسدون فاسقون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يكون في عونهم ويعوضهم خيراً مما فقدوه .. آمين ..

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