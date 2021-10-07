فيديو..المسحل: نبحث زيادة اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بأن هناك مباحثات مع الاتحاد الآسيوي والدول التي يمثلها عدد من الأندية في دوري أبطال آسيا، بخصوص زيادة عدد اللاعبين الأجانب.
وقال المسحل، خلال تصريحات لبرنامج "شوت"، إن زيادة عدد اللاعبين الأجانب سيؤدي لحراك كبير على المستوى الفني، والتسويقي، وعدد المشاهدات، وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة دوري أبطال آسيا.
وأشار إلى وجود مشاورات في الوقت الحالي، ومن ثم ستناقش عن طريق لجنة المسابقات، قائلا:" إن شاء الله الاتحاد يدرس المقترحات بشكل جيد وننتظر ما سيعلنه".
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