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فيديو..المسحل: نبحث زيادة اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا

منذ ساعة
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فيديو..المسحل: نبحث زيادة اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بأن هناك مباحثات مع الاتحاد الآسيوي والدول التي يمثلها عدد من الأندية في دوري أبطال آسيا، بخصوص زيادة عدد اللاعبين الأجانب.

وقال المسحل، خلال تصريحات لبرنامج "شوت"، إن زيادة عدد اللاعبين الأجانب سيؤدي لحراك كبير على المستوى الفني، والتسويقي، وعدد المشاهدات، وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة دوري أبطال آسيا.

وأشار إلى وجود مشاورات في الوقت الحالي، ومن ثم ستناقش عن طريق لجنة المسابقات، قائلا:" إن شاء الله الاتحاد يدرس المقترحات بشكل جيد وننتظر ما سيعلنه".

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الاتحاد الاسيوي
ياسر المسحل
ابطال اسيا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17959
منذ ساعة
أهم شيء لا تنام وأنت زعلان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وأيش يعني هذا او ماترجمت هذه الطلاسم يا الأم المسلِّيه ..ممكن تفسير...!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون باالعون .. .. الإنسان يأخذ باالأسباب ويتكل على الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. يستاهل الشنق .. وقطع العنق ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فاسدون فاسقون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الله يكون في عونهم ويعوضهم خيراً مما فقدوه .. آمين ..

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