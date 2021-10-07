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ردة فعل الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد تغيب آل الشيخ عن حفل توقيع ديوانه

منذ 14 ساعة
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ردة فعل الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد تغيب آل الشيخ عن حفل توقيع ديوانه

علي القحطاني (صدى):
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن عدم تمكنه حضور حفل توقيع الديوان الأول للأمير عبد الرحمن بن مساعد، في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأوضح آل الشيخ أن الأمير عبد الرحمن بن مساعد حرص على إهداءه الديوان، رغم عدم حضوره، قائلا: "لظروف خارجة عن إرادتي لم أتمكن من حضور حفل توقيع ديوان سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وأكرمني سموه بإهداء ديوانه ممهوراً بكلمات راقية كرقي سموه".

ونشر آل الشيخ صورة من نسخة الديوان، موضحًا ما كتبه الأمير ابن مساعد في الإهداء، حيث قال: "معالي أخي الكريم الجليل الغالي الحبيب تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أهديك ديواني حفظك الله وأسعدك ورفع قدرك في الدارين، وأدام عزك، أخوك عبد الرحمن بن مساعد".

يذكر أن كتاب "ديوان عبد الرحمن بن مساعد" يأتي كأول عمل مقروء لسموه، حيث يتضمن قصائد متنوعة بالفصحى والعامية، تلخص تجربته الشعرية الطويلة في ميادين الأدب، بينما سيصدر بعد شهر من الآن موقع إلكتروني يحوي قصائد لم تنشر في الديوان، ترافقها أمسيات شعرية.

عبد الرحمن بن مساعد
معرض الرياض الدولي للكتاب
معرض الكتاب
الترفيه
تركي ال الشيخ
ديوان عبدالرحمن بن مساعد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17971
منذ 14 ساعة
إهداء فسيفسائي
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 49
منذ 40 دقيقة
ماهو فاضي ياطويل العمر الرجال لاهي بالملاهي........l

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله ..
د محمد ماجد بخش
عقبال تفعيل كرسي الفنجال الدوار في الماء يعمل بالديزل ويعتبر وسيلة نقل وترفيه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه راح فيها المقرود ، ياترى بأي زريبه مرقده الليله ..
عندما يغيب المساء
ما اعتقد انه نسيها يمكن حسر وهو ينتظرها
ابو سعود
احسن له يعيش بوسط الحي لا يأكله حيوان يصير اصحاب مع القطاوه

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