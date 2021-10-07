نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

معلمة أمريكية في جامعة الملك سعود تتحدث عن زيارتها لمعرض الكتاب بالرياض " فيديو "

منذ 9 ساعات
13122
3
معلمة أمريكية في جامعة الملك سعود تتحدث عن زيارتها لمعرض الكتاب بالرياض " فيديو "

الرياض (صدى):
تحدثت معلمة لغة إنجليزية في جامعة الملك سعود، عن عن زيارتها لمعرض الكتاب بالرياض، وكيف دعّم هذا في تعلّمها اللغة العربية.

وقالت هايدي في مقطع فيديو:"أنا معلمة لغة إنجليزية في جامعة الملك سعود"، لافتة:"أعيش في المملكة منذ شهر وهذه أول زيارة لمعرض الكتاب".

وأشارت:" أنا أتعلم اللغة العربية تقريبا منذ 7 سنوات"، موضحة:"أنا متحمسة أشوف كتب باللغة العربية وأنا في أمريكا مترجمة بلغة الإشارة لناس صم".

وتابعت:"كان عندي أصدقاء سعوديين وعندي صديقة سعودية وهذا الذي علمني عن الثقافة واللغة"، مشيرة:"جيت هنا من قبل شهر واحد، وأتعلم أكثر عن الحياة في السعودية أحب اللغات يعني اللغات العامية".

أمريكا
معرض الكتاب
معرض الرياض
هايدي
اللغات العامية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17959
منذ 7 ساعات
ولكن ..!!
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1325
منذ 4 ساعات
معظم الاجانب يحترمون عاداتنا الاسلامية في الاماكن العامة في اللبس وغيرها اسأل الله ان يمن عليها بالهداية
سهيل - S’hil
سهيل - S’hil عدد التعليقات : 2984
منذ 47 دقيقة
لبى قلبك هلابك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

انور المالكي
abdul هذا قضاء وقدر مالهاسبب ولاعلاقة غير انها اسعفتهم جزاها الله خيرا
احمد
وأشار إلى أن وقوع حوادث السير تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة يُعاقب فاعلها بالسجن وبالغرامة إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور وبارك فيك .. معلومات طيبه لا هنت ..
شرحبيل
تستاهل مكافأة جزله.. موب مشاهير الفلس الي مامن وراهم غير قلت الحيا
قرم
وانت الصادق يا ابو محمد. ارهابيون فاسدون مجرمون مفسدون مختلون للخمر شرابون وللمعاصي فعالون وفيما بينهم عنصريون للحم الخنزير آكلون ولكل فعل غريب يقدمون....

أخر الأخبار

مستشفى الملك خالد يعلن عن توفر وظائف شاغرة
مستشفى الملك خالد يعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 34 دقيقة 1474
خالد النمر: عادة قد تدخل مريض القلب العناية المركزة
خالد النمر: عادة قد تدخل مريض القلب العناية المركزة
منذ 44 دقيقة 1600
تراجع أسعار النفط بشكل مفاجئ
تراجع أسعار النفط بشكل مفاجئ
منذ 54 دقيقة 1613
المرور يوضح شرط استبدال لوحات مركبتين
المرور يوضح شرط استبدال لوحات مركبتين
منذ ساعة 1685
لقطة من شوطىء المنطقة الشرقية عام 1988
لقطة من شوطىء المنطقة الشرقية عام 1988
منذ ساعة 370
عبدالمجيد عبدالله يبدي إعجابه بفتاة ترقص على أغنيته: "خفّة دم ماصارت"
عبدالمجيد عبدالله يبدي إعجابه بفتاة ترقص على أغنيته: "خفّة دم ماصارت"
منذ ساعة 876
سائق شاحنة المدينة المنورة قد يواجه عقوبة القتل تعزيرا
سائق شاحنة المدينة المنورة قد يواجه عقوبة القتل تعزيرا
منذ ساعة 13989
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1204
صورة..دانة المساعيد تتزوج ثري إماراتي وتخفي وجهه
صورة..دانة المساعيد تتزوج ثري إماراتي وتخفي وجهه
منذ ساعتين 1432
الأهلي يبحث عن بديل فيجسا
الأهلي يبحث عن بديل فيجسا
منذ ساعتين 1322