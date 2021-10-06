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جستنيه: "منيزيس كب العشاء"

منذ يوم
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جستنيه: "منيزيس كب العشاء"

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على تصريحات البرازيلي مانو مينيزيس مدرب النصر المُقال حديثًا، خلال برنامج "في المرمى" .

وقال جستنيه: "مانو منيزيس مدرب نادي النصر رغم دبلوماسيته في الإجابة على أسئلة الزميل بتال القوس إلا انه”كب العشاء”".

وكان مانو مينيزيس، صرح بأنه وجد نادي النصر في وضع سيئ عندما تولى المسؤولية الفنية، كما متطرقا إلى مشكلته مع عبد الرزاق حمدالله في دوري أبطال آسيا.

وقال المدرب البرازيلي: "كان الوضع سيئا جدا عندما وصلت إلى نادي النصر، والنتائج سيئة أيضا، وبعدها استطعنا التأهل في دوري أبطال آسيا، وقبل بداية الموسم الحالي أجرينا عدة تعديلات، ولم تكن تلك فكرتي لأن التغييرات كانت مبالغ فيها، كانت هناك بعض المشكلات، هذا التغيير الجذري لا يحدث نتائج جيدة في كرة القدم، كما أن طريقة وتوقيت إحداث هذه التغييرات لم تكن مناسبة بالنسبة لي."

وحول المشكلة التي حدثت بينه وبين حمدالله، قال: "كانت لدينا بعض المشاكل في المباراة، وعندما يكون اللاعب نجما لا يعجبه الاستبدال، وهناك فرق بين لاعب وآخر في طريقة التعبير، وطريقة حمدالله كانت غريبة وتحدثت معه بعد اللقاء وأيضا أمام اللاعبين، وأعتقد أن الشيء الذي لابد أن يكون واضحا هو أن يتوقف النادي عن الاعتقاد بأن لاعبا واضحا يمكن أن يجلب الفوز، كما أن حمدالله في فترة من الفترات لم يكن مستقرا ذهنيا بشكل كاف، وفنيا لم يكن الأفضل لكنه كان هداف الفريق، وهنا تكمن الصعوبة فلابد أن تكون حذرا في طريقة التعامل".

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مينيزيس: مشكلة النصر الاعتماد على حمدالله

النصر
عدنان جستنيه
حمدالله
مانو مينيزيس

التعليقات

ساري النهار
ساري النهار عدد التعليقات : 14
منذ يوم
كب العشاء في وجهك
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14513
منذ يوم
ياأستاذ عدنان، المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، لم يأتي به النادي إلا من أجل أصلاح المشاكل الفنية فالفريق، هذا خلاف وعكس ما جاء به المدرب هذا، وأصبح، علكة في لسان من يشجب ويستنكر أداء الرياضة وكرة القدم يا أستاذ.
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14513
منذ يوم
ياأستاذ عدنان، المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، لم يأتي به النادي إلا من أجل أصلاح المشاكل الفنية فالفريق، وهذا خلاف وعكس ما جاء به المدرب هذا، وأصبح، علكة في لسان من يشجب ويستنكر أداء الرياضة وكرة القدم يا أستاذ.
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2511
منذ يوم
منذ حادثه الجمل وفريق ابو خرقه من دفع رباعي لدفع سداسي ومليوني -- بس للاسف فاشل
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 445
منذ يوم
على كثر ماسفلو فيه الشيوخ والاعلامين وعلموه انه مايتدخل في امور الكره السعوديه حتى محمد نور ما سلم منه اخذ جيكته هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2723
منذ يوم
الله لا يغير عليكم يا فريق الضجيج ابو خرقة الآسيوية صعبة قوية
اصفر وازرق يا حبي له
اصفر وازرق يا حبي له عدد التعليقات : 40
منذ يوم
احد قلك انك خرنق
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1951
منذ يوم
الللي راحوا ماجوا واللي ماتوا الله يرحمهم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 مافيه قصيده جديده حكيم ياشبخ😂😂😂😂
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي عدد التعليقات : 22
منذ يوم
الشايب العجوز أصبح حاقد على النصر بشكل غير طبيعي إعلام الرياضي كارثي ومصائب تعصب ونفسيات وغضب وتهور وقلة ادب ومراهقة.
الجماهير الرياضية اكثر عقل وأدب وثقافة
عدنان جستنيه فرقة حسب الله
و
منصور
منصور عدد التعليقات : 69
منذ 44 دقيقة
مثل ما كب محمد نور الخميره لما سرقت الجكيت اش رده فعل اللي حوليك لما عرفو انك حرامي

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أحدث التعليقات

راشد
كفو عليك من لاتسمع كلم الزوج بيت أباها سكن له بعض النساء يستعبطون لمضرة انفسهم ارفعي الكمام واذا رحتي للبيت لا تضعي احمر الشفايف...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
اسمعي يابنت بكره ابروح انقلب على طريق الدايري الرابع😂
يعود الاسلام غريب كما بدا
هذي امه محمد هذا ما امرنا به خاتم الرسل عليه افضل الصلاه واتم التسليم .. بلغ الرساله ونصح الامه وتركنا على محجه بيضاء لايزيغ...
يعود الاسلام غريب كما بدا
هذي امه محمد هذا ما امرنا به خاتم الرسل عليه افضل الصلاه واتم التسليم .. بلغ الرساله ونصح الامه وتركنا على محجه بيضاء لايزيغ...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
محد حولك ولا احد درى عنك 🙄

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