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ردة فعل الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد تغيب آل الشيخ عن حفل توقيع ديوانه

منذ 34 دقيقة
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ردة فعل الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد تغيب آل الشيخ عن حفل توقيع ديوانه

علي القحطاني (صدى):
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن عدم تمكنه حضور حفل توقيع الديوان الأول للأمير عبد الرحمن بن مساعد، في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأوضح آل الشيخ أن الأمير عبد الرحمن بن مساعد حرص على إهداءه الديوان، رغم عدم حضوره، قائلا: "لظروف خارجة عن إرادتي لم أتمكن من حضور حفل توقيع ديوان سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وأكرمني سموه بإهداء ديوانه ممهوراً بكلمات راقية كرقي سموه".

ونشر آل الشيخ صورة من نسخة الديوان، موضحًا ما كتبه الأمير ابن مساعد في الإهداء، حيث قال: "معالي أخي الكريم الجليل الغالي الحبيب تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أهديك ديواني حفظك الله وأسعدك ورفع قدرك في الدارين، وأدام عزك، أخوك عبد الرحمن بن مساعد".

يذكر أن كتاب "ديوان عبد الرحمن بن مساعد" يأتي كأول عمل مقروء لسموه، حيث يتضمن قصائد متنوعة بالفصحى والعامية، تلخص تجربته الشعرية الطويلة في ميادين الأدب، بينما سيصدر بعد شهر من الآن موقع إلكتروني يحوي قصائد لم تنشر في الديوان، ترافقها أمسيات شعرية.

عبد الرحمن بن مساعد
معرض الرياض الدولي للكتاب
معرض الكتاب
الترفيه
تركي ال الشيخ
ديوان عبدالرحمن بن مساعد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17945
منذ 23 دقيقة
إهداء فسيفسائي

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د محمد ماجد بخش
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