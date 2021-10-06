فيديو.. سهير البابلي تخطف القلوب في أحدث ظهور لها

القاهرة (صدى):
خطفت الفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي، قلوب جمهورها، في أحدث ظهور لها، حيث خرجت في مقطع فيديو تتحدث عن فيروس كورونا.
وقالت سهير البابلي بطريقتها الكوميدية: "بصوا يا حبايبي، مش عايزة بقى كل شوية أمواه أمواه أمواه.. ولو مابوسناش نتخاصم" في إشارة لخطورة السلام والتقبيل في زمن الكورونا.
وتابعت: "أنا في بيتي ممنوع البوس، مانعة ولادي وأحفادي، ممنوع بوس وممنوع أحضان عشان الكورونا".
يذكر أن لسهير البابلي مسيرة فنية حافلة بالإعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، ولعل أبرز أعمالها: ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، مدرسة المشاغبين، وغيرها من الأعمال.