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إعصار شاهين.. أمطار غزيرة تغرق مدينة يمنية

منذ ساعة
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إعصار شاهين.. أمطار غزيرة تغرق مدينة يمنية

فهمي محمد (صدى):
أغرقت الأمطار الغزيرة، مساء الأربعاء، شوارع مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن؛ وذلك بسبب تأثيرات إعصار شاهين الذي ضرب أراضي سلطنة عمان.

وأظهرت مجموعة من الصور جانبا من ارتفاع منسوب المياه في شوارع مدينة المكلا، وتجمع المواطنين حول سيارات جرفتها السيول، وسط حالة من الفوضى.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية أصدرت تحذيرا، قالت فيه: "بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، نتوقع أن تتأثر بلادنا بحالة من عدم الاستقرار، من بقايا الرطوبة التي خلفها الإعصار، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على عموم البلاد"ز

وأشارت إلى إمكانية تضرر المناطق المتواجدة في المرتفعات الجبلية بشكل كبير، متوقعة هطول أمطار متفاوتة الشدة، بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الجبلية والهضاب.

امطار
اليمن
عمان
اعصار شاهين

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1887
منذ 28 دقيقة
كان الله في عونهم

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د محمد ماجد بخش
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