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إصابة 4 عاملين بمطار أبها جراء اعتراض طائرة مسيرة

منذ 3 ساعات
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إصابة 4 عاملين بمطار أبها جراء اعتراض طائرة مسيرة

أبها (صدى):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إصابة 4 عاملين في مطار أبها الدولي بإصابات طفيفة، إضافة إلى تهشم زجاج بعض الواجهات، وذلك جراء اعتراض قوات التحالف لطائرة مسيرة استهدفت المدنيين بالمطار.

وأكد التحالف، أن محاولة الحوثيين لاستهداف المدنيين بمطار أبها تمثل جريمة حرب، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.

يذكر أن حركة الملاحة الجوية توقفت مؤقتا في مطار أبها الدولي، حرصًا على سلامة المتواجدين بالمطار، حيث تناثرت شظايا الاعتراض بمحيط المطار الداخلي.

مطار ابها
التحالف
مليشيا الحوثي
طائرة مسيرة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17957
منذ ساعة
هذه المطيرات المفخخة تحتاج تطوير تقنية تصطادها بالليزر وهذا ممكن على بعد أميال من الهدف .. طوروا نظام قباب الليزر الذي يعمل آلياً .. من خلال طائرات استطلاع مضادة تعمل على الدوام بشكل أهليجي في محيط الأهداف المدنية بتقنية SSS

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