إصابة 4 عاملين بمطار أبها جراء اعتراض طائرة مسيرة

أبها (صدى):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إصابة 4 عاملين في مطار أبها الدولي بإصابات طفيفة، إضافة إلى تهشم زجاج بعض الواجهات، وذلك جراء اعتراض قوات التحالف لطائرة مسيرة استهدفت المدنيين بالمطار.
وأكد التحالف، أن محاولة الحوثيين لاستهداف المدنيين بمطار أبها تمثل جريمة حرب، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.
يذكر أن حركة الملاحة الجوية توقفت مؤقتا في مطار أبها الدولي، حرصًا على سلامة المتواجدين بالمطار، حيث تناثرت شظايا الاعتراض بمحيط المطار الداخلي.