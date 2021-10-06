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تحذير فلسطيني بعد قرار يسمح للجماعات اليهودية بالصلاة في المسجد الأقصى

منذ 3 ساعات
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تحذير فلسطيني بعد قرار يسمح للجماعات اليهودية بالصلاة في المسجد الأقصى

القدس المحتلة (صدى):
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية من محاولات المحتل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، في أعقاب صدور قرار عن محكمة لدى المحتل اليوم يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحاته.

وطالب - وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية - ، الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على "الاستاتسكو" المعمول به بالمسجد الأقصى المبارك، وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه.

وأكد مواصلة التنسيق في هذا الشأن مع الأردن، داعياً الأمتين العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جدية لوقف الإجراءات الاحتلالية القائمة بالقوة التي تشكل انتهاكاً خطيراً لقبلة المسلمين الأولى.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى الاستفادة من دروس الماضي، مذكراً بما حدث عام 2017م عندما تمكّن المصلون من إفشال مخطط البوابات الإلكترونية التي وضعها المحتل القائم بالقوة على مداخل المسجد المبارك.

فلسطين
الاحتلال الاسرائيلي
المسجد الاقصى
محمد إشتية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17957
منذ ساعة
ما الجديد .. اليهود يهود والمسلمين مسلمين

ألا نلعن من لعنهم الله

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