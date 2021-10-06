نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كويتي يصور احد عمال البلدية وهو يقوم بتنظيف الشوارع بسعف النخل ويعلّق

منذ 11 ساعة
1490
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135715
منذ 57 دقيقة
الملاااين راحت في بطون اللي زرطوهاا ، وهذا العامل اجتهد من نفسه يمشي شغله ..


.. قصدي اقول ، لا تعاتب العامل لا تعاتب فلا لوم عليه ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كوووووك
ضاعت الامانة الكل جوعان الحين
ابو محمد 😎 ✍️
مالنا ومالكم ..
أبو كنان
اللهم لك الحمد فيديو يثلج صدور المؤمنين ويغيظ قلوب المنافقين والخوارج والحاقدين
الريان
الله لا يحييك كنت اغيب من المدرسه بسببك مصروف المدرسه راح كل اسبوع كاسيت
أبو كنان
الخبير التحكيمي سمير عثمان قال : الهدف صحيح..والله تعالى أعلم

أخر الأخبار

سائق شاحنة المدينة المنورة قد يواجه عقوبة القتل تعزيرا
سائق شاحنة المدينة المنورة قد يواجه عقوبة القتل تعزيرا
منذ 4 دقائق 1131
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 19 دقيقة 1087
صورة..دانة المساعيد تتزوج ثري إماراتي وتخفي وجهه
صورة..دانة المساعيد تتزوج ثري إماراتي وتخفي وجهه
منذ 29 دقيقة 345
الأهلي يبحث عن بديل فيجسا
الأهلي يبحث عن بديل فيجسا
منذ 37 دقيقة 1133
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 50 دقيقة 1151
السليمان: في موسم الرياض أنت الحدث والمتربصون يتصيدون زلاتك
السليمان: في موسم الرياض أنت الحدث والمتربصون يتصيدون زلاتك
منذ 56 دقيقة 1195
أسعار الذهب اليوم الخميس
أسعار الذهب اليوم الخميس
منذ ساعة 1156
رجل يعمل كـ "محلل لرد المطلقات": تزوجت 33 مرة لوجه الله !
رجل يعمل كـ "محلل لرد المطلقات": تزوجت 33 مرة لوجه الله !
منذ ساعة 1111
ابن جمعة: القواعد السياسية تتغير فعدوك في الأمس قد يصبح صديقك اليوم
ابن جمعة: القواعد السياسية تتغير فعدوك في الأمس قد يصبح صديقك اليوم
منذ ساعة 1262
وزارة الرياضة تفتح باب التوظيف بعدة تخصصات
وزارة الرياضة تفتح باب التوظيف بعدة تخصصات
منذ ساعتين 1420