معلمة أمريكية في جامعة الملك سعود تتحدث عن زيارتها لمعرض الكتاب بالرياض " فيديو "

الرياض (صدى):
تحدثت معلمة لغة إنجليزية في جامعة الملك سعود، عن عن زيارتها لمعرض الكتاب بالرياض، وكيف دعّم هذا في تعلّمها اللغة العربية.
وقالت هايدي في مقطع فيديو:"أنا معلمة لغة إنجليزية في جامعة الملك سعود"، لافتة:"أعيش في المملكة منذ شهر وهذه أول زيارة لمعرض الكتاب".
وأشارت:" أنا أتعلم اللغة العربية تقريبا منذ 7 سنوات"، موضحة:"أنا متحمسة أشوف كتب باللغة العربية وأنا في أمريكا مترجمة بلغة الإشارة لناس صم".
وتابعت:"كان عندي أصدقاء سعوديين وعندي صديقة سعودية وهذا الذي علمني عن الثقافة واللغة"، مشيرة:"جيت هنا من قبل شهر واحد، وأتعلم أكثر عن الحياة في السعودية أحب اللغات يعني اللغات العامية".