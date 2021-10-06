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معلمة أمريكية في جامعة الملك سعود تتحدث عن زيارتها لمعرض الكتاب بالرياض " فيديو "

منذ 3 ساعات
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معلمة أمريكية في جامعة الملك سعود تتحدث عن زيارتها لمعرض الكتاب بالرياض " فيديو "

الرياض (صدى):
تحدثت معلمة لغة إنجليزية في جامعة الملك سعود، عن عن زيارتها لمعرض الكتاب بالرياض، وكيف دعّم هذا في تعلّمها اللغة العربية.

وقالت هايدي في مقطع فيديو:"أنا معلمة لغة إنجليزية في جامعة الملك سعود"، لافتة:"أعيش في المملكة منذ شهر وهذه أول زيارة لمعرض الكتاب".

وأشارت:" أنا أتعلم اللغة العربية تقريبا منذ 7 سنوات"، موضحة:"أنا متحمسة أشوف كتب باللغة العربية وأنا في أمريكا مترجمة بلغة الإشارة لناس صم".

وتابعت:"كان عندي أصدقاء سعوديين وعندي صديقة سعودية وهذا الذي علمني عن الثقافة واللغة"، مشيرة:"جيت هنا من قبل شهر واحد، وأتعلم أكثر عن الحياة في السعودية أحب اللغات يعني اللغات العامية".

أمريكا
معرض الكتاب
معرض الرياض
هايدي
اللغات العامية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17944
منذ ساعة
ولكن ..!!

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د محمد ماجد بخش
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