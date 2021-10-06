نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"قانوني": التمييز العنصري في الوظائف مرفوض ويعرض المنشأة للإغلاق

منذ ساعة
1316
1
"قانوني": التمييز العنصري في الوظائف مرفوض ويعرض المنشأة للإغلاق

الرياض (صدى):
‏ أكد المحامي أحمد المحيميد، أن شروط التوظيف يحددها المشرع وهي وزارة الموارد البشرية، كما أن هناك أسس عامة وشروط خاصة ولوائح تتوقف على طبيعة العمل.

وقال "المحيميد" في حديثه: "هناك شروط عامة للتوظيف يضعها النظام أما الشروط الخاصة يجب ألا تتجاوز الشروط العامة وتكون داخل إطارها ويطلبون شهادات معينة وخبرات معينة ولكن أي حق فيه تمييز عرقي أو جنسي فهذا مرفوض نظامًا".

وأضاف: "وهناك بعض الاشتراطات الخاصة مثل عدم ارتداء النقاب يكون لها فترة تأهيل وتدريب تبين هل الوضع مناسب الاشتراطات الجديدة ولا لا هل تؤهل العاملين أم لا إذا تجاوزا هذه المرحلة يكون الأشخاص مؤهلين أما إذا لما يتجاوزا فيكون بسبب عدم مناسبتها وليس لعدم الاشتراطات".

وتابع: "مثلما يرغب صاحب العمل أن تتقيد الموظفة بشروطه عليه أن يتقيد بشروط المشرع الخاصة بوزارة الموارد البشرية ويمنع منعًا باتًا التمييز بين الجنسين أو اشتراط اشتراطات تفرق بين المتقدمين بين الوظائف ويعاقب عليه النظام بغرامة ٢٠ ألف ويصل أيضًا لإغلاق المنشأة"، وفقًا لحواره مع "سيدتي".

 

وزارة الموارد البشرية
صاح
شروط التوظيف

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 112
منذ 23 دقيقة
المشكلة في كيفية إثبات ذلك يا أستاذ احمد ولا العنصرية لدينا منتشرة
بشكل مرعب لأنو بعض الاسر هداهم الله من باب الجهل يعلموها عيالهم
وفي ظنهم انها من باب العزة والشموخ والتفاخر مادروا انها منتنة وقد نها
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عنها .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
المشكلة في كيفية إثبات ذلك يا أستاذ احمد ولا العنصرية لدينا منتشرة بشكل مرعب لأنو بعض الاسر هداهم الله من باب الجهل يعلموها عيالهم...
أبوخالد-أبها.
لم يفسد على المسلمين مروءاتهم وأصالتهم مثل هذه القذارات .. والتي تنشر الفحش بين الناس .. وتجد من يطبل لها .
أبوخالد-أبها.
قمة الدناءة والحقاره .. إخس عليكم .. قذرين .. كلاب دنيا .
صريح نجد
لفظ العجوز والشايب لم نعرفها الا من ابناء الباديه الله يعافيهم علما بانه لم يعد هنا بدو فالحضاره والمدنيه انتشرت في بلادنا حماها الله...
د محمد ماجد بخش
ريال سعودي وإلا إندونيسي ساتو دوا تيقا أمبا ليما أنم توجو لبّن سمبلان سبولو من واحد إلى عشرة العيد الوطني ٩١ سمبلانبولو ساتو

أخر الأخبار

فهد بن جمعة يطرح السؤال الصعب:"هل سيقع عالم الطاقة في فخ أنصار البيئة!"
فهد بن جمعة يطرح السؤال الصعب:"هل سيقع عالم الطاقة في فخ أنصار البيئة!"
منذ 31 ثانية 1001
الفراج لشركات تأجير العمالة المنزلية: "هل تتكرمون بإعادة النظر بهذا الموضوع؟"
الفراج لشركات تأجير العمالة المنزلية: "هل تتكرمون بإعادة النظر بهذا الموضوع؟"
منذ 8 دقائق 1104
شاهد.. شجار بين طالبين ينتهي بإطلاق نار 
شاهد.. شجار بين طالبين ينتهي بإطلاق نار 
منذ 10 دقائق 144
الإعدام لمتهم قتل بائع "بطيخ" وطفلته وحرق جثتهما
الإعدام لمتهم قتل بائع "بطيخ" وطفلته وحرق جثتهما
منذ 13 دقيقة 142
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي
منذ 29 دقيقة 1241
ضبط مقيم بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة
ضبط مقيم بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة
منذ 39 دقيقة 1329
بالفيديو .. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف سبب إهداء ديوانه الجديد إلى الأمير بدر بن عبدالمحسن
بالفيديو .. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف سبب إهداء ديوانه الجديد إلى الأمير بدر بن عبدالمحسن
منذ 42 دقيقة 1168
معلمة أمريكية في جامعة الملك سعود تتحدث عن زيارتها لمعرض الكتاب بالرياض " فيديو "
معلمة أمريكية في جامعة الملك سعود تتحدث عن زيارتها لمعرض الكتاب بالرياض " فيديو "
منذ 46 دقيقة 1225
بالصور.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالتها في جدة
بالصور.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالتها في جدة
منذ 59 دقيقة 395
 فيفي عبده تثير الجدل بين جمهورها بسبب وصلة رقص غريبة 
 فيفي عبده تثير الجدل بين جمهورها بسبب وصلة رقص غريبة 
منذ ساعة 335