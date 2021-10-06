قصة معلم ظهر مع وزير التعليم بعكاز

الرياض (صدى):
شهدت احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم، يوم أمس، الثلاثاء، تكرّم وزير التعليم حمد آل الشيخ لمعلم صعد لمنصة التكريم بـ"عكاز".
وجاء تكريم المعلم" هاني أسعد قفاص" نظير إصراره على تقديم دروسه للطلاب رغم إعاقته الحركية، ومعاناته من الفشل الكلوي، وذلك بحسب ما ذكرته لـ"العربية".
كما تمكن "قفاص" خلال العام الماضي من تدريس التلاميذ عن بعد عبر منصة "مدرستي" من داخل قسم الكلى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أثناء غسيل الكلى.
يذكر أن التكريم شمل عددا من المعلمين والمعلمات بإدارات التعليم المختلفة في المملكة، والذين صنعوا قصصاً للنجاح والتميز خلال جائحة كورونا