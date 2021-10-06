النصر يتعاقد مع مساعد المدير الرياضي في برشلونة "فوسيفتش"

طلال الغامدي (صدى):
تعاقدت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، رسميًّا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش لتولي مهمة رئاسة الكشافين في النادي، وليكون منسقًا لفِرق كرة القدم.
وأوضح نادي النصر، في بيان له:"وقَّعت إدارة نادي النصر عقدًا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش، مساعد المدير الرياضي السابق في نادي برشلونة الإسباني؛ ليتولى مهمة رئيس الكشافين في النادي، وليكون منسقًا فنيًّا لفرق كرة القدم بفئاتها كافة".
وسبق للمدرب الكرواتي العمل كشافًا لنادي برشلونة لأوروبا الشرقية 2004 - 2006، ورئيس كشافي منتخب كرواتيا 2006 -2012، ومدير أكاديمية نادي هايدوك الكرواتي 2010، ومساعد المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني 2017 -2020.