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نجاة قائد سيارة من تصادم وجها لوجه بسبب تجاوز خاطئ
منذ يوم
1817
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135810
منذ ساعة
سبحان من انجااه ..
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أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه
سردار
المعذره ما اقصد الاساءه لاحد لكن ظننت انك تقصد الكلب وستدل على كلامي بقصيده قديمه لا اعرف صاحبها احفظ اجزاء من ابياتها يقول الخايب...
ابو محمد 😎 ✍️
لا .. هذي بروفه قبل الزواج بس .. لا احد يسيء الظن ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا يقرا جدوع ماكتبت ، يجيك يجدع اذانك ..
بوفيصل
ليس للمواطن فائدة من ارتفاع القيمة السوقية المواطن يريد شي يفيده مباشرة وليس تلميع اعلامي دولي
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