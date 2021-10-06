محمد الدويش: البعض ينتظر هدف للنصر مختلف عليه ليصبح قضيتهم الإعلامية

ماجد محمد (صدى):
قال الناقد الرياضي "محمد الدويش" أن البعض ينتظرون هدفًا للنصر مختلف عليه لكي يصبح قضيتهم العالمية.
وقال "الدويش" عبر حسابه على "تويتر": "ينتظرون على أحر من الجمر وبفارغ الصبر هدفًا لـ النصر مختلف عليه كي يُصبح قضيتهم الإعلامية والجماهيرية".
وأضاف: "بينما يحفل سجلهم بعشرات الأهداف المتفق على بطلانها و التي حققت لهم بطولات أو أبقتهم بها .. الشبكة تعيّر المنخل".
وجاء ذلك بعد أن أعلنت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في الباطن غير صحيح لوجود التسلل.