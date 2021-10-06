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محمد الدويش: البعض ينتظر هدف للنصر مختلف عليه ليصبح قضيتهم الإعلامية

منذ ساعة
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محمد الدويش: البعض ينتظر هدف للنصر مختلف عليه ليصبح قضيتهم الإعلامية

ماجد محمد (صدى):
قال الناقد الرياضي "محمد الدويش" أن البعض ينتظرون هدفًا للنصر مختلف عليه لكي يصبح قضيتهم العالمية.

وقال "الدويش" عبر حسابه على "تويتر": "ينتظرون على أحر من الجمر وبفارغ الصبر هدفًا لـ ‎النصر مختلف عليه كي يُصبح قضيتهم الإعلامية والجماهيرية".

وأضاف: "بينما يحفل سجلهم بعشرات الأهداف المتفق على بطلانها و التي حققت لهم بطولات أو أبقتهم بها .. الشبكة تعيّر المنخل".

وجاء ذلك بعد أن أعلنت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في الباطن غير صحيح لوجود التسلل.

 

النصر
محمد الدويش
الباطن
تاليسكا
القضية الإعلامية

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2722
منذ 53 دقيقة
الآسيوية صعبة قوية أيها الأقزام،،، فعلاً همكم ومشكلتكم وتفكيركم في هدف غير شرعي كترشيحكم المريب وهمنا وتفكيرنا كيف نحقق الثامنة ونضمها إلى البطولات السبع السابقة
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2511
منذ 23 دقيقة
ناسي دلهوم اللي جاب لكم بطوله بيده يا ابو خرقه

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أحدث التعليقات

ماجد
تمصين والا لا بس خلي عندك أصدقائك.
ماجد
تمصين والا لا بس خلي عندك أصدقائك.
د محمد ماجد بخش
🤔
ابو وليد
ناسي دلهوم اللي جاب لكم بطوله بيده يا ابو خرقه
مايباخ
بالانابه وليس بالنيابه يا صدى الله يرحمه ويغفرله

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