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شاهد .. أسلحة متنوعة في معرض الصقور والصيد الدولي

منذ 7 ساعات
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شاهد .. أسلحة متنوعة في معرض الصقور والصيد الدولي

الرياض (صدى):
يشهد معرض الصقور والصيد الدولي مشاركة العديد من شركات الأسلحة التي تعرض أنواع متعددة من الأسلحة، وبعضها نادرة.

وقال وليد الطويل، المتحدث باسم نادي الصقور ، إن النسخة الحالية من المعرض مميزة، وبها العديد من الفعاليات، فضلا عن قسم خاص بالأسلحة، وذلك وفقا لما ذكره بقناة " العربية".

وأضاف أن هناك 7 شركات عالمية مشاركة في المعرض لعرض أسلحتها في الرماية، لافتا إلى أن المعرض يوجد به أيضا منطقة الفنون، وميدان للرماية، وسيستمر فعالياته حتى 15 ديسمبر، لافتا إلى أن الشركات هي من تتحكم في أسعار الأسلحة لذا فهي متفاوتة.

الصقور
الصيد
معرض الصقور والصيد الدولي
ميدان الرماية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17957
منذ ساعة
أسلحة .. شركات .. معرض .. صقور .. بابا فين

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