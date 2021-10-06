شاهد .. أسلحة متنوعة في معرض الصقور والصيد الدولي

الرياض (صدى):
يشهد معرض الصقور والصيد الدولي مشاركة العديد من شركات الأسلحة التي تعرض أنواع متعددة من الأسلحة، وبعضها نادرة.
وقال وليد الطويل، المتحدث باسم نادي الصقور ، إن النسخة الحالية من المعرض مميزة، وبها العديد من الفعاليات، فضلا عن قسم خاص بالأسلحة، وذلك وفقا لما ذكره بقناة " العربية".
وأضاف أن هناك 7 شركات عالمية مشاركة في المعرض لعرض أسلحتها في الرماية، لافتا إلى أن المعرض يوجد به أيضا منطقة الفنون، وميدان للرماية، وسيستمر فعالياته حتى 15 ديسمبر، لافتا إلى أن الشركات هي من تتحكم في أسعار الأسلحة لذا فهي متفاوتة.