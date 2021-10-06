نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على بداح الفغم

منذ ساعة
1574
1
سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على بداح الفغم

الرياض (صدى):
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العشاء اليوم صلاة الميت على بداح بن عبدالله الفغم - رحمه الله -، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلاً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

الرياض
صلاة الميت
الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
سمو أمير منطقة الرياض

التعليقات

مايباخ
مايباخ عدد التعليقات : 127
منذ 33 دقيقة
بالانابه وليس بالنيابه يا صدى

الله يرحمه ويغفرله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ماجد
تمصين والا لا بس خلي عندك أصدقائك.
ماجد
تمصين والا لا بس خلي عندك أصدقائك.
د محمد ماجد بخش
🤔
ابو وليد
ناسي دلهوم اللي جاب لكم بطوله بيده يا ابو خرقه
مايباخ
بالانابه وليس بالنيابه يا صدى الله يرحمه ويغفرله

أخر الأخبار

"قانوني": التمييز العنصري في الوظائف مرفوض ويعرض المنشأة للإغلاق
"قانوني": التمييز العنصري في الوظائف مرفوض ويعرض المنشأة للإغلاق
منذ 9 دقائق 1076
توقعات باقتراب صندوق الاستثمار من الاستحواذ على نيوكاسل
توقعات باقتراب صندوق الاستثمار من الاستحواذ على نيوكاسل
منذ 22 دقيقة 1169
رينارد: أمامنا مباراة هامة ونتطلع لدعم الجماهير الغفيرة لتجاوز اليابان
رينارد: أمامنا مباراة هامة ونتطلع لدعم الجماهير الغفيرة لتجاوز اليابان
منذ 31 دقيقة 1136
محاكمة "أم" لعدم حماية ابنتها من الاغتصاب
محاكمة "أم" لعدم حماية ابنتها من الاغتصاب
منذ 34 دقيقة 307
وزير الرياضة يحفز لاعبي الأخضر قبل لقاء اليابان
وزير الرياضة يحفز لاعبي الأخضر قبل لقاء اليابان
منذ 44 دقيقة 1236
قصة معلم ظهر مع وزير التعليم بعكاز
قصة معلم ظهر مع وزير التعليم بعكاز
منذ 44 دقيقة 1321
النصر يتعاقد مع مساعد المدير الرياضي في برشلونة "فوسيفتش"
النصر يتعاقد مع مساعد المدير الرياضي في برشلونة "فوسيفتش"
منذ 46 دقيقة 1254
الكشف عن أسباب إفلاس برشلونة 
الكشف عن أسباب إفلاس برشلونة 
منذ ساعة 1299
محمد الدويش: البعض ينتظر هدف للنصر مختلف عليه ليصبح قضيتهم الإعلامية
محمد الدويش: البعض ينتظر هدف للنصر مختلف عليه ليصبح قضيتهم الإعلامية
منذ ساعة 1220
شاب يقتل شقيقة زوجته بأداة حادة لسبب صادم 
شاب يقتل شقيقة زوجته بأداة حادة لسبب صادم 
منذ ساعة 697