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رايحين يتقهون ولا يقلدون المسلسلات !
منذ ساعتين
1322
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135692
منذ ساعة
هههههههههههههههههه الله يرحم رقيه وسبيتشه ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
رحم الله الملك عبد العزيز رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته .. اللهم آمين ..
أبو خالد إبن سمومة
المشاكي على الله،، صراحة ماكل مجتهد مصيب..
ابو يزن
وهدف كمارا الرابع ويش تسميه حاله سهله والا الدفع الرباعي القوي ما احد يقدر عليه وانته تعرف ولكن بحول الله القادر ما يتحقق الي...
واضح ***وصريح
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه والدينا وجميع المسلمين ،،
احمد
بل ارى انه لا يجوز ومحرم... لانه يدخل في التنابز بالالقاب المنهي عنه في محكم التنزيل.. فكيف اذا كان امك وابيك..؟
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