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حديث يحكي الواقع من الفنان خالد عبدالرحمن
منذ 13 ساعة
2008
1
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التعليقات
الريان
عدد التعليقات : 2798
منذ 25 دقيقة
الله لا يحييك
كنت اغيب من المدرسه بسببك
مصروف المدرسه راح كل اسبوع كاسيت
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الريان
الله لا يحييك كنت اغيب من المدرسه بسببك مصروف المدرسه راح كل اسبوع كاسيت
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