بالفيديو .. الزعاق: إعصار شاهين تلاشى على نفسه وانتهى

الرياض (صدى):
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، خالد الزعاق، إن إعصار شاهين تلاشى على نفسه وانتهى، لافتا إلى أن بحر العرب ناشطاً في تياراته دائماً الأمر الذي جعله يحتضن أكبر بقعة ميتة بالعالم.
وأشار إلى أن البحارة العرب يتجنبون الولوغ فيه خلال فترتين، وأخطرها الممتدة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر وهي المنتجة للأعاصير ذات الدرجات الخطيرة.
وأضاف إن بحر العرب يؤثر بشكل مباشر في اليمن، والإمارات، سلطنة عمان، في حين يؤثر على باقي البلدان الخليجية بشكل غير مباشر، مشيرًا إلى أن البحر العرب يصدر في الصيف السحب العكسية، وفي الشتاء ينشر الرطوبة التي تعمل على خلق السحب الماطرة،.
ولفت إلى أن تياراته المائية تنشط في فترتين، الأولى منها من 21 إبريل إلى 21 يوليو، أما الفترة الثانية فهي من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر.