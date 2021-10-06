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بالفيديو .. الزعاق: إعصار شاهين تلاشى على نفسه وانتهى

منذ ساعة
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بالفيديو .. الزعاق: إعصار شاهين تلاشى على نفسه وانتهى

الرياض (صدى):
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، خالد الزعاق، إن إعصار شاهين تلاشى على نفسه وانتهى، لافتا إلى أن بحر العرب ناشطاً في تياراته دائماً الأمر الذي جعله يحتضن أكبر بقعة ميتة بالعالم.

وأشار إلى أن البحارة العرب يتجنبون الولوغ فيه خلال فترتين، وأخطرها الممتدة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر وهي المنتجة للأعاصير ذات الدرجات الخطيرة.

وأضاف إن بحر العرب يؤثر بشكل مباشر في اليمن، والإمارات، سلطنة عمان، في حين يؤثر على باقي البلدان الخليجية بشكل غير مباشر، مشيرًا إلى أن البحر العرب يصدر في الصيف السحب العكسية، وفي الشتاء ينشر الرطوبة التي تعمل على خلق السحب الماطرة،.

ولفت إلى أن تياراته المائية تنشط في فترتين، الأولى منها من 21 إبريل إلى 21 يوليو، أما الفترة الثانية فهي من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر.

خالد الزعاق
الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
الفلك
علوم الفضاء
إعصار شاهين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135694
منذ 55 دقيقة
مشكور يا دكتور على هاالمعلومات ، لا هنت ..

.. بس كلمة ( ولوغ ) ، حينما قلت : وأشار إلى أن البحارة العرب يتجنبون الولوغ فيه ـــــ هذه الكلمه ( ولوغ ) غير صحيحه ، لأن الولوغ للكلب ( أعزك الله ومن يقرا ) ، يُقال ولغ الكلب في الإناء او ولغ من الإناء .. ( لعلها غلطة مطبعيه ) ..

.. والصح : أن البحارة العرب يتجنبون الولوج فيه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135694
منذ 39 دقيقة
الآن عندي اشتغل الفيديو وتأكدت انه انت الذي قلت ، وليست غلطة مطبعيه ..

.. وبتأكيد الأكيد ، اننا نجلّك ونحترمك يا دكتور ،، على رأي الشاعر : ولو تخطي راح اقول تمزح ..

.. نعتبرها مزحه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
رحم الله الملك عبد العزيز رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته .. اللهم آمين ..
أبو خالد إبن سمومة
المشاكي على الله،، صراحة ماكل مجتهد مصيب..
ابو يزن
وهدف كمارا الرابع ويش تسميه حاله سهله والا الدفع الرباعي القوي ما احد يقدر عليه وانته تعرف ولكن بحول الله القادر ما يتحقق الي...
واضح ***وصريح
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه والدينا وجميع المسلمين ،،
احمد
بل ارى انه لا يجوز ومحرم... لانه يدخل في التنابز بالالقاب المنهي عنه في محكم التنزيل.. فكيف اذا كان امك وابيك..؟

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