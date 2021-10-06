منظمة الصحة العالمية تصدر تصريح صادم بشأن كورونا

وكالات (صدى):
صرحت منظمة الصحة العالمية أن كورونا لن يقضى عليه نهائيًا وسيبقى موجودًا، وذلك على رغم اعتقاد البعض أن الأمر شارف على الانتهاء.
وأكدت المنظمة أن هناك ٣.١ مليون إصابة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها الاسبوع الماضي و٥٤ ألف وفاة إضافية علمًا بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير.
ومن جانبها، قالت ماريا كير كوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية، أن العالم لم يتخطى مرحلة خطر كورونا بسبب الطريقة التي تعامل بها العالم مع الأزمة، مشيرة أن المتوفين مؤخرًا جراء فيروس كورونا غالبيتهم غير ملقحين.
وشددت "ماريا" على أهمية اللقاح قائلة: "إذا استخدمنا الجرعات المتاحة بشكل مختلف فسنكون في وضع مختلف تمامًا الآن والأمر ذاته مع معدات الوقاية الشخصية".