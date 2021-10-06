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منظمة الصحة العالمية تصدر تصريح صادم بشأن كورونا

منذ 12 دقيقة
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منظمة الصحة العالمية تصدر تصريح صادم بشأن كورونا

وكالات (صدى):
صرحت منظمة الصحة العالمية أن كورونا لن يقضى عليه نهائيًا وسيبقى موجودًا، وذلك على رغم اعتقاد البعض أن الأمر شارف على الانتهاء.

وأكدت المنظمة أن هناك ٣.١ مليون إصابة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها الاسبوع الماضي و٥٤ ألف وفاة إضافية علمًا بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير.

ومن جانبها، قالت ماريا كير كوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية، أن العالم لم يتخطى مرحلة خطر كورونا بسبب الطريقة التي تعامل بها العالم مع الأزمة، مشيرة أن المتوفين مؤخرًا جراء فيروس كورونا غالبيتهم غير ملقحين.

وشددت "ماريا" على أهمية اللقاح قائلة: "إذا استخدمنا الجرعات المتاحة بشكل مختلف فسنكون في وضع مختلف تمامًا الآن والأمر ذاته مع معدات الوقاية الشخصية".

 

منظمة الصحة العالمية
كورونا
لقاحات
معدات الوقاية الشخصية
ماريا كيركوف

التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 791
منذ 5 دقائق
اللهم أرفع الوباء عنا يارب العالمين

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أحدث التعليقات

الريان
تشبه مقدم البرنامج عموما هذي اقتراحاتها بس شفط فلوس من الاباء اكيد عندها محل وناويه تتربح حسبي الله ونعم الوكيل
الريان
تشبه مقدم البرنامج عموما هذي اقتراحاتها بس شفط فلوس من الاباء اكيد عندها محل وناويه تتربح حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ على هذا الدرس القيم ، بارك الله فيك .. آمين ..
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم أرزق زرا الرجل الصالح الذي يصونها ويوقف لها سندا وعونا
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم أرفع الوباء عنا يارب العالمين

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