"الفوراتي": المملكة أرسلت إلينا ٦٠٠ ألف جرعة لقاح ضمن مساعداتها لتونس

الرياض (صدى):
وجه سفير تونس لدى المملكة هشام الفوراتي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إرساله مساعدات طبية عاجلة أسهمت في تجاوز الجائحة في تونس.
وقال "الفوراتي" في حديثه: "أجدد امتنان تونس وشكرها لخادم الحرمين حيث استجاب سريعًا لنداء رئيس الجمهورية التونسية وأمر بتسيير جسر جوي على عدة مراحل من أجل إيصال العديد من المساعدات لها".
وأضاف: "تمثلت المساعدات في إرسال مليون جرعة لقاح وتجهيزات طبية ضخمة من مولدات الأكسجين من أسرة طبية وملايين الكمامات وأجهزة التنفس"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".
وتابع: "وصول 600 ألف جرعة لقاح كورونا إلى تونس ضمن المساعدات الطبية المقدمة من المملكة، وساهم ذلك بشكل مباشر في تعزيز القدرات اللوجيستية للمستشفيات التونسية وللكفاءات الطبية".