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"الفوراتي": المملكة أرسلت إلينا ٦٠٠ ألف جرعة لقاح ضمن مساعداتها لتونس

منذ 9 ساعات
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"الفوراتي": المملكة أرسلت إلينا ٦٠٠ ألف جرعة لقاح ضمن مساعداتها لتونس

الرياض (صدى):
وجه سفير تونس لدى المملكة هشام الفوراتي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إرساله مساعدات طبية عاجلة أسهمت في تجاوز الجائحة في تونس.

وقال "الفوراتي" في حديثه: "أجدد امتنان تونس وشكرها لخادم الحرمين حيث استجاب سريعًا لنداء رئيس الجمهورية التونسية وأمر بتسيير جسر جوي على عدة مراحل من أجل إيصال العديد من المساعدات لها".

وأضاف: "تمثلت المساعدات في إرسال مليون جرعة لقاح وتجهيزات طبية ضخمة من مولدات الأكسجين من أسرة طبية وملايين الكمامات وأجهزة التنفس"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع: "وصول 600 ألف جرعة لقاح ‎كورونا إلى ‎تونس ضمن المساعدات الطبية المقدمة من المملكة، وساهم ذلك بشكل مباشر في تعزيز القدرات اللوجيستية للمستشفيات التونسية وللكفاءات الطبية".

 

خادم الحرمين
لقاحات
أجهزة التنفس
سفير المملكة لدى تونس
هشام الفوراتي
مساعدات المملكة لتونس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17957
منذ 59 دقيقة
طعموا راشد الغنوشي بجرعتين عشان يستعد للجمهورية الثالثة

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