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الصرامي : تجيش دائرة ولجنة الحكام ضد النصر كشفه خبراء التحكيم

منذ ساعتين
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الصرامي : تجيش دائرة ولجنة الحكام ضد النصر كشفه خبراء التحكيم

ماجد محمد (صدى):
علق المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي، على المباراة التي جمعت مؤخرًا بين النصر والباطن، وأثارت العديد من الجدل بشأن الأخطاء التحكيمية.

وذكر "الصرامي":"تجيش" لجنة الحكام و دائرة الحكام ضد النصر كشفه خبراء التحكيم ، وعمر المهنا أكد في العام الماضي بعد إلغاء هدف "مايكون" مدافع النصر في مرمي الفيصلي بالهدف الصحيح وأن خطوط VAR ليست خارجه من الغرفة"، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

وأضاف أن خبير التحكيمي سمير عثمان فضح "الفار" وأكد بأن الخطوط التي ظهرت في هدف النصر في مرمي الباطن ليست صحيحة، وتم تحريكها.

نادي النصر
النصر
سعود الصرامي
نادي الباطن
الباطن
الفار

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2510
منذ ساعة
ابو خرقه رجع مره ثانيه للدفاع عن فريقه ابو الخرقه الحالميه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ على هذا الدرس القيم ، بارك الله فيك .. آمين ..
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم أرزق زرا الرجل الصالح الذي يصونها ويوقف لها سندا وعونا
أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم أرفع الوباء عنا يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ على هذا الدرس القيم ، بارك الله فيك .. آمين ..
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله

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