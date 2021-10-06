الصرامي : تجيش دائرة ولجنة الحكام ضد النصر كشفه خبراء التحكيم

ماجد محمد (صدى):
علق المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي، على المباراة التي جمعت مؤخرًا بين النصر والباطن، وأثارت العديد من الجدل بشأن الأخطاء التحكيمية.
وذكر "الصرامي":"تجيش" لجنة الحكام و دائرة الحكام ضد النصر كشفه خبراء التحكيم ، وعمر المهنا أكد في العام الماضي بعد إلغاء هدف "مايكون" مدافع النصر في مرمي الفيصلي بالهدف الصحيح وأن خطوط VAR ليست خارجه من الغرفة"، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".
وأضاف أن خبير التحكيمي سمير عثمان فضح "الفار" وأكد بأن الخطوط التي ظهرت في هدف النصر في مرمي الباطن ليست صحيحة، وتم تحريكها.