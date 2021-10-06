فوائد صحية مذهلة لأوراق الكاري أشهرها خفض نسبة السكر في الدم 

أميرة خالد (صدى):
تعد أوراق الكاري، مصدرًا غنيًا للفيتامينات مثل A و B و C و B2 والكالسيوم والبروتين والأحماض الأمينية والفسفور والألياف والحديد.
ونستعرض 7 فوائد صحية مذهلة لأوراق الكاري ومن أبرزها ١-الحفاظ على مرض السكري: تضمين أوراق الكاري في نظامك الغذائي يساعد في حماية وتحفيز خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين، بالإضافة إلى خفض نسبة السكر في الدم.
٢-خفض الكولسترول الضار: أوراق الكارى تخفض الكولسترول وتحميك من أمراض القلب وتصلب الشرايين.
٣- محاربة الجذور الحرة: أوراق الكاري تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف.
٤- فقدان الوزن: إضافة أوراق الكاري إلى نظامك الغذائي تساعد الأوراق على حرق الدهون والكربوهيدرات غير المرغوب فيها.
٥- يشفي الجروح: أوراق الكاري تسرع عملية التئام الجروح والحروق وتحتوي أوراق الكاري على خصائص مضادة للأكسدة.
٦- يحفز نمو الشعر: تساعد أوراق الكاري في تقوية جذور الشعر وإصلاحها.
٧-يعالج الشيب المبكر: تساعد أوراق الكاري على زيادة التصبغ الداكن في شعرك.