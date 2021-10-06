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فوائد صحية مذهلة لأوراق الكاري أشهرها خفض نسبة السكر في الدم 

منذ 44 دقيقة
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فوائد صحية مذهلة لأوراق الكاري أشهرها خفض نسبة السكر في الدم 

أميرة خالد (صدى):

تعد أوراق الكاري، مصدرًا غنيًا للفيتامينات مثل A و B و C و B2 والكالسيوم والبروتين والأحماض الأمينية والفسفور والألياف والحديد.

ونستعرض 7 فوائد صحية مذهلة لأوراق الكاري ومن أبرزها ١-الحفاظ على مرض السكري: تضمين أوراق الكاري في نظامك الغذائي يساعد في حماية وتحفيز خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين، بالإضافة إلى خفض نسبة السكر في الدم.

٢-خفض الكولسترول الضار: أوراق الكارى تخفض الكولسترول وتحميك من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

٣- محاربة الجذور الحرة: أوراق الكاري تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف.

٤- فقدان الوزن: إضافة أوراق الكاري إلى نظامك الغذائي تساعد الأوراق على حرق الدهون والكربوهيدرات غير المرغوب فيها.

٥- يشفي الجروح: أوراق الكاري تسرع عملية التئام الجروح والحروق وتحتوي أوراق الكاري على خصائص مضادة للأكسدة.

٦- يحفز نمو الشعر: تساعد أوراق الكاري في تقوية جذور الشعر وإصلاحها.

٧-يعالج الشيب المبكر: تساعد أوراق الكاري على زيادة التصبغ الداكن في شعرك.

  

سكر الدم
الشعر
الكولسترول
فقدان الوزن
الجروح
الشيب المبكر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135674
منذ 34 دقيقة
معلومات طيبة مهمه ..

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أحدث التعليقات

بوحامد
وش فائدة المواطن سواءً اصبحت ارامكو اكبر قيمة او اصغر قيمة طالما ذلك لم ينعكس على فرص التوظيف
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبة مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طبيه طيبه ، جزاك الله خير يا دكتور ...
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