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أسهم "أرامكو" تقترب من الإطاحة بشركة أبل

منذ 47 دقيقة
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أسهم "أرامكو" تقترب من الإطاحة بشركة أبل

الرياض (صدى):

اقتربت شركة "أرامكو" السعودية من إزاحة عرش "أبل" التي تحتل أعلى شركات العالم قيمة سوقية.

وجاء ذلك بعد أن قفزت أسهم "أرامكو" بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مما زاد قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، وهو أقل بقليل من قيمة شركة أبل عند 2.3 تريليون دولار.

وصرح محللو بنك "أنا أمريكا" أنه من المتوقع أن تستمر أسعار أسهم "أرامكو" في الصعود بسبب أزمة الطاقة العالمية فأصبحت دفع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

وعلى جانب آخر، تواجه شركة أبل ضغوطات ويحاول المستثمرون توخي الحذر بشأن أسهم التكنولوجيا عالية التقييم وسط ارتفاع عوائد السندات.

أرامكو
أبل
القيمة السوقية
السندات
أزمة الطاقة العالمية
التكنولجيا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135674
منذ 30 دقيقة
يكون خير بإذن الله ..
بوحامد
بوحامد عدد التعليقات : 2
منذ 4 دقائق
وش فائدة المواطن سواءً اصبحت ارامكو اكبر قيمة او اصغر قيمة طالما ذلك لم ينعكس على فرص التوظيف

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أحدث التعليقات

بوحامد
وش فائدة المواطن سواءً اصبحت ارامكو اكبر قيمة او اصغر قيمة طالما ذلك لم ينعكس على فرص التوظيف
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبة مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طبيه طيبه ، جزاك الله خير يا دكتور ...
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