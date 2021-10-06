أسهم "أرامكو" تقترب من الإطاحة بشركة أبل

الرياض (صدى):
اقتربت شركة "أرامكو" السعودية من إزاحة عرش "أبل" التي تحتل أعلى شركات العالم قيمة سوقية.
وجاء ذلك بعد أن قفزت أسهم "أرامكو" بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مما زاد قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، وهو أقل بقليل من قيمة شركة أبل عند 2.3 تريليون دولار.
وصرح محللو بنك "أنا أمريكا" أنه من المتوقع أن تستمر أسعار أسهم "أرامكو" في الصعود بسبب أزمة الطاقة العالمية فأصبحت دفع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
وعلى جانب آخر، تواجه شركة أبل ضغوطات ويحاول المستثمرون توخي الحذر بشأن أسهم التكنولوجيا عالية التقييم وسط ارتفاع عوائد السندات.