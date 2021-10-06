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جامعة طيبة تصدر بيانا بشأن توجيه إحدى عضوات هيئة التدريس عبارات غير لائقة للطالبات 

منذ 54 دقيقة
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جامعة طيبة تصدر بيانا بشأن توجيه إحدى عضوات هيئة التدريس عبارات غير لائقة للطالبات 

الرياض (صدى):

كشفت جامعة طيبة، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن توجيه إحدى عضوات هيئة التدريس عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

وأكدت جامعة طيبة في بيان لها، على رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثلها ولا منسوبيها، كما تعهدت باتخاذ كل الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر.

وطالبت الجامعة في بيان لها، جميع المنسوبين وغيرهم لاتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وشددت على حرصها التام على تطبيق كل الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ.

مخالفة
الطالبات
جامعة طيبة
هيئة التدريس
الإجراءات النظامية
الاتصال المرئي
المحاضرات العلمية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135674
منذ 45 دقيقة
المخالف يخالف ..

.. قالوا // لسانك حصانك ..

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أحدث التعليقات

بوحامد
وش فائدة المواطن سواءً اصبحت ارامكو اكبر قيمة او اصغر قيمة طالما ذلك لم ينعكس على فرص التوظيف
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبة مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طبيه طيبه ، جزاك الله خير يا دكتور ...
ـ ر ُ إلهَـمَـامـي ١𓄃 .
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