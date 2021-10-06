جامعة طيبة تصدر بيانا بشأن توجيه إحدى عضوات هيئة التدريس عبارات غير لائقة للطالبات 

الرياض (صدى):
كشفت جامعة طيبة، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن توجيه إحدى عضوات هيئة التدريس عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.
وأكدت جامعة طيبة في بيان لها، على رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثلها ولا منسوبيها، كما تعهدت باتخاذ كل الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر.
وطالبت الجامعة في بيان لها، جميع المنسوبين وغيرهم لاتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
وشددت على حرصها التام على تطبيق كل الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ.