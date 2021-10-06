الفنان عبدالله التركماني يتعرض لحادث سير وزوجته تكشف عن حالته الصحية 

خالد الظفيري (صدى):
تعرض الفنان الكويتي عبدالله التركماني لحادث سير، حيث نشرت زوجته الإعلامية حبيبة العبدالله صورة لزوجها من على سرير المستشفى، وثوبه ملطخ بالدماء.
وشاركت الإعلامية حبيبة العبدالله، الصورة معلقة:" الحمدلله وقدر الله وماشاء فعل، عبدالله تعرض لحادث مروري مع الأسف، نزلت الصورة عشان أطمن كل الناس اللي شافوه بالشارع والمستشفى، وساعدوه ما قصرتوا ودعواتكم، الله يقومك بالسلامة يا حبيبي".
وعرضت حبيبة العبدالله، صورة لها برفقة زوجها عبدالله التركماني من داخل المستشفى، معقبة:" أفضل حالا بعد خياطة جرحه، وتم وضعه تحت الملاحظة".