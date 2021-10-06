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الفنان عبدالله التركماني يتعرض لحادث سير وزوجته تكشف عن حالته الصحية 

منذ ساعة
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الفنان عبدالله التركماني يتعرض لحادث سير وزوجته تكشف عن حالته الصحية 

خالد الظفيري (صدى):

تعرض الفنان الكويتي عبدالله التركماني لحادث سير، حيث نشرت زوجته الإعلامية حبيبة العبدالله صورة لزوجها من على سرير المستشفى، وثوبه ملطخ بالدماء.

وشاركت الإعلامية حبيبة العبدالله، الصورة معلقة:" الحمدلله وقدر الله وماشاء فعل، عبدالله تعرض لحادث مروري مع الأسف، نزلت الصورة عشان أطمن كل الناس اللي شافوه بالشارع والمستشفى، وساعدوه ما قصرتوا ودعواتكم، الله يقومك بالسلامة يا حبيبي".

وعرضت حبيبة العبدالله، صورة لها برفقة زوجها عبدالله التركماني من داخل المستشفى، معقبة:" أفضل حالا بعد خياطة جرحه، وتم وضعه تحت الملاحظة".

حادث سير
عبدالله التركماني
حبيبة العبدالله
صورة لزوجها من على سرير المستشفى
وثوبه

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135674
منذ 48 دقيقة
دافع الله ماكان اعظم ، الحمد لله على السلامه ..

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أحدث التعليقات

بوحامد
وش فائدة المواطن سواءً اصبحت ارامكو اكبر قيمة او اصغر قيمة طالما ذلك لم ينعكس على فرص التوظيف
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبة مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طبيه طيبه ، جزاك الله خير يا دكتور ...
ـ ر ُ إلهَـمَـامـي ١𓄃 .
لا إله إلا الله وحده لا شريك له

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