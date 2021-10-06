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شاهد.. معاناة مصابين رفضوا تلقي لقاح كورونا بسبب الشائعات

منذ ساعة
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شاهد.. معاناة مصابين رفضوا تلقي لقاح كورونا بسبب الشائعات

الرياض (صدى):
نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو ترصد فيه معاناة المصابين الذين رفضوا تلقي لقاح الوقاية من كورونا بسبب الشائعات التي يتداولها البعض.

وقالت "مصابة": "هذا اللي يسمع كلام الناس لاني لو أخذته ما وصلت لهذه المرحلة .. حسيت إني خاملة وحسيت بكتمة نفس وضعف في التنفس".

فيما قالت "مصابة" أخرى: "وجاتلي الأعراض بكتمة وضيقة نفس وصداع بالرأس والله جلست معي خمسة وعشرين يومًا .. أنا ما اخدت تطعيمات بس والله شفت الموت بعيوني".

وعلقت "الصحة" على الفيديو قائلة: "سمعوا كلام الناس، وندموا.. بعد أن جربوا مرارة المعاناة"، داعية بضرورة تلقي اللقاح.

 

الصحة
كورونا
الشائعات
المصابين
اللقاح
ضعف في التنفس

التعليقات

اسيرالاقدار
اسيرالاقدار عدد التعليقات : 2018
منذ 56 دقيقة
ودي اصدف بس قويه قويه قويه

وزارة الصحه منتي مجبوره تظهر ب هذا الوضع النعيب صراحه

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أحدث التعليقات

بوحامد
وش فائدة المواطن سواءً اصبحت ارامكو اكبر قيمة او اصغر قيمة طالما ذلك لم ينعكس على فرص التوظيف
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير بإذن الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبة مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طبيه طيبه ، جزاك الله خير يا دكتور ...
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