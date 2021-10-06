شاهد.. معاناة مصابين رفضوا تلقي لقاح كورونا بسبب الشائعات

الرياض (صدى):
نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو ترصد فيه معاناة المصابين الذين رفضوا تلقي لقاح الوقاية من كورونا بسبب الشائعات التي يتداولها البعض.
وقالت "مصابة": "هذا اللي يسمع كلام الناس لاني لو أخذته ما وصلت لهذه المرحلة .. حسيت إني خاملة وحسيت بكتمة نفس وضعف في التنفس".
فيما قالت "مصابة" أخرى: "وجاتلي الأعراض بكتمة وضيقة نفس وصداع بالرأس والله جلست معي خمسة وعشرين يومًا .. أنا ما اخدت تطعيمات بس والله شفت الموت بعيوني".
وعلقت "الصحة" على الفيديو قائلة: "سمعوا كلام الناس، وندموا.. بعد أن جربوا مرارة المعاناة"، داعية بضرورة تلقي اللقاح.