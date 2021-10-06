تسمم لاعبي منتخب غينيا قبل مواجهة المغرب

وكالات (صدى):
تعرض عدد من لاعبي منتخب غينيا بيساو، للتسمم بعد وجبة عشاء تناولوها، في أحد فنادق الرباط، قبل مواجهة منتخب المغرب، بملعب مولاي عبدالله في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.
ونقل 25 لاعبا إلى المستشفى، بعد معاناتهم من الإسهال والتقيؤ، وأعضاء الجهاز الفني، فيما أوضح اتحاد الكرة الغيني، في بيان له، أن المباراة مهددة بالتأجيل، بسبب حالة اللاعبين.
وأشار البيان إلى أن المسؤولين يحاولون التواصل مع مندوب المباراة، لدراسة وضعية اللاعبين، والقرار الذي سيتم اتخاذه بخصوص إجراء المباراة أو تأجيلها.