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تسمم لاعبي منتخب غينيا قبل مواجهة المغرب

منذ 15 ساعة
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تسمم لاعبي منتخب غينيا قبل مواجهة المغرب

وكالات (صدى):

تعرض عدد من لاعبي منتخب غينيا بيساو، للتسمم بعد وجبة عشاء تناولوها، في أحد فنادق الرباط، قبل  مواجهة منتخب المغرب، بملعب مولاي عبدالله في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

ونقل 25 لاعبا إلى المستشفى، بعد معاناتهم من الإسهال والتقيؤ، وأعضاء الجهاز الفني، فيما أوضح اتحاد الكرة الغيني، في بيان له، أن المباراة مهددة بالتأجيل، بسبب حالة اللاعبين.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين يحاولون التواصل مع مندوب المباراة، لدراسة وضعية اللاعبين، والقرار الذي سيتم اتخاذه بخصوص إجراء المباراة أو تأجيلها.

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التعليقات

أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 1006
منذ ساعة
الأهم هو أن يتواصلوا مع البلدية ووزارة السياحة لمسائلة ومحاسبة الفندق على حادثة التسمم

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أحدث التعليقات

كوووووك
ضاعت الامانة الكل جوعان الحين
ابو محمد 😎 ✍️
مالنا ومالكم ..
أبو كنان
اللهم لك الحمد فيديو يثلج صدور المؤمنين ويغيظ قلوب المنافقين والخوارج والحاقدين
الريان
الله لا يحييك كنت اغيب من المدرسه بسببك مصروف المدرسه راح كل اسبوع كاسيت
أبو كنان
الخبير التحكيمي سمير عثمان قال : الهدف صحيح..والله تعالى أعلم

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