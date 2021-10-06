بالفيديو.. امرأة تدفع أخرى أمام قطار

نيويورك (صدى):
أظهر مقطع فيديو، التقطته كاميرا مراقبة، امرأة تدفع أخرى أمام قطار، أثناء دخوله محطة مترو شهيرة في نيويورك.
وظهر في الفيديو امرأة تجلس قبالة سكة القطار، وتقوم بدفع أخرى كانت تقف على رصيف محطة مترو تايمز سكوير نحو القطار أثناء دخوله، دون معرفة السبب وراء هذا الفعل.
وذكرت الشرطة الأمريكية أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد إصابتها بحروح في الوجه والساقين.
وتمكنت الشرطة الأميركية من القبض على المتهمة، في منطقة قريبة من محطة المترو، وقالت إنها امرأة تدعى أنتونيا إيجبارا (29 عامًا)، ولديها ما لا يقل عن سبعة اعتقالات سابقة، وكانت آخر ثلاثة اعتقالات في مترو الأنفاق.