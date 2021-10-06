نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. امرأة تدفع أخرى أمام قطار

منذ 58 دقيقة
625
1
بالفيديو.. امرأة تدفع أخرى أمام قطار

نيويورك (صدى):
أظهر مقطع فيديو، التقطته كاميرا مراقبة، امرأة تدفع أخرى أمام قطار، أثناء دخوله محطة مترو شهيرة في نيويورك.

وظهر في الفيديو امرأة تجلس قبالة سكة القطار، وتقوم بدفع أخرى كانت تقف على رصيف محطة مترو تايمز سكوير نحو القطار أثناء دخوله، دون معرفة السبب وراء هذا الفعل.

وذكرت الشرطة الأمريكية أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد إصابتها بحروح في الوجه والساقين.

وتمكنت الشرطة الأميركية من القبض على المتهمة، في منطقة قريبة من محطة المترو، وقالت إنها امرأة تدعى أنتونيا إيجبارا (29 عامًا)، ولديها ما لا يقل عن سبعة اعتقالات سابقة، وكانت آخر ثلاثة اعتقالات في مترو الأنفاق.

حادث
نيويورك
قطار
كاميرا مراقبة
محطة مترو

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135669
منذ 14 دقيقة
اعوذ باالله منها ومن شكلهاا المقرف .. مجرمه ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
لو تم وراح تقام البطولة في السعودية راح يكون الهلال هو النادي اللي راح يشارك فيها والسبب ان الهلال بطل الدوري العام الماضي واخر...
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله منها ومن شكلهاا المقرف .. مجرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ... .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وشر فايروساتكم وشر من به شر ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الصبر طيب يا اختنا لست محرومه الصبر طيب .. وكل ماهو آتٍ آت .. سعة الصدر زينه ...

أخر الأخبار

تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن خطر المخدرات
تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن خطر المخدرات
منذ 28 دقيقة 1401
«الصحة»: تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 38 دقيقة 1443
كيا تعلن عن سياراتها الهجينة الجديدة سورنتو 2022
كيا تعلن عن سياراتها الهجينة الجديدة سورنتو 2022
منذ 43 دقيقة 1547
سلمان الفرج يشارك في اجتماع "الفيفا" عن بعد
سلمان الفرج يشارك في اجتماع "الفيفا" عن بعد
منذ 49 دقيقة 1448
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
منذ 53 دقيقة 1493
بالفيديو.. امرأة تدفع أخرى أمام قطار
بالفيديو.. امرأة تدفع أخرى أمام قطار
منذ 58 دقيقة 625
صحة السجون بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف شاغرة
صحة السجون بوزارة الداخلية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1618
أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين
أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين
منذ ساعة 1449
القبض على مخالفَين لنظام الإقامة لقيامهما بجرائم احتيال بالرياض
القبض على مخالفَين لنظام الإقامة لقيامهما بجرائم احتيال بالرياض
منذ ساعة 1663
تسريبات تكشف مواصفات آيفون 14
تسريبات تكشف مواصفات آيفون 14
منذ ساعة 1729