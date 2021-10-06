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أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

منذ ساعة
1449
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أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن آثار الإقلاع عن التدخين من قبل باحثين في جامعة مينيسوتا، أن العقل البشري قد يكون السبب في اشتهاء بعض الأطعمة غير الصحية عند الإقلاع عن التدخين، كالحلويات والأطعمة الدسمة، وذلك لتعويض نقص النيكوتين.

ووجد الباحثون أن المدخنين الذين لم يتم إعطاؤهم الدواء كانوا أكثر اختيارا للوجبات الخفيفة غير الصحية مقارنة بغير المدخنين في المجموعة، فيما قال مؤلف الدراسة مصطفى العبسي، أستاذ في قسم طب الأسرة وصحة السلوك الحيوي في جامعة مينيسوتا، إن الدراسة نظرت في العلاقة بين "انسحاب النيكوتين الحاد وزيادة تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون والسكر وكيف تشارك مستقبلات تخفيف التوتر في نظام المواد الأفيونية".

وأشار العبسي، إلى أن الإقلاع عن التدخين مرتبط باستخدام الطعام، خاصة ذلك الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، لمواجهة الآثار السلبية والضيق الذي يميز المشاعر التي يمر بها الناس أثناء التوقف عن التدخين، كما أن أن مستويات التوتر يمكن أن تزيد من حب الشخص للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر، بالإضافة إلى أن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يتسبب في إطلاق مفاجئ للدوبامين في الدماغ على غرار عقاقير مثل النيكوتين.

 

 

زيادة الوزن
الصحة
التدخين
أطعمة
النيكوتين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135669
منذ 51 دقيقة
يعني بعد الإقلاع يصير تمساح ، كل شي قابل للإبتلاااع ..

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أحدث التعليقات

زائر
لو تم وراح تقام البطولة في السعودية راح يكون الهلال هو النادي اللي راح يشارك فيها والسبب ان الهلال بطل الدوري العام الماضي واخر...
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله منها ومن شكلهاا المقرف .. مجرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ... .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وشر فايروساتكم وشر من به شر ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الصبر طيب يا اختنا لست محرومه الصبر طيب .. وكل ماهو آتٍ آت .. سعة الصدر زينه ...

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