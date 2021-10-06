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امرأة تصحو من نومها لتجد نفسها داخل فم تمساح

منذ ساعة
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امرأة تصحو من نومها لتجد نفسها داخل فم تمساح

واشنطن (صدى):
دخلت سيدة في سبات عميق، لتستيقظ وتجد نفسها داخل فم تمساح ضخم يبلغ طوله 11 قدمًا، عندما سقطت المرأة في قناة مائية خلال نومها بجانبها، في سان بطرسبرج بولاية فلوريدا.

وعانت السيدة من عضات في ذراعها ويديها وساقها؛ حيث كانت المرأة نائمة تحت جسر بجانب القناة المائية والذي يعرف بـ ممر سالت كريك المائي ، قبل أن تسقط فيها وتم إنقاذها بعد أن سمع أحد المارة صراخها واتصل بخدمات الطوارئ.

ووصلت الشرطة ورجال الإطفاء بعد ذلك بوقت قصير ، ليشعروا بالقلق من أن الحيوان قد يهاجم مرة أخرى. ووقفت الشرطة، بينما كان رجال الإطفاء يعملون على انتشال المرأة من الماء، ونُقلت إلى المستشفى، وهي في حالة غير مستقرة، فيما تمت إزالة الوحش الذي يبلغ طوله 10 أقدام و 11 بوصة بواسطة صياد استدعته الشرطة ، ثم أبيد لاحقًا، وأثناء تشريح جثة الحيوان ، تم العثور على بقايا بشرية في معدته.

 

فلوريدا
تمساحٌ
نوم
امرأة
قناة مائية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135669
منذ 53 دقيقة
سبحان من انجاها ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135669
منذ 52 دقيقة
سبحان من انجاهااا ..

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أحدث التعليقات

زائر
لو تم وراح تقام البطولة في السعودية راح يكون الهلال هو النادي اللي راح يشارك فيها والسبب ان الهلال بطل الدوري العام الماضي واخر...
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله منها ومن شكلهاا المقرف .. مجرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ... .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وشر فايروساتكم وشر من به شر ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الصبر طيب يا اختنا لست محرومه الصبر طيب .. وكل ماهو آتٍ آت .. سعة الصدر زينه ...

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