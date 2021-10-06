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تسريبات تكشف مواصفات آيفون 14

منذ ساعة
1724
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تسريبات تكشف مواصفات آيفون 14

وكالات (صدى):
كشفت أحدث التسريبات، أن أجهزة iPhone 14 القادمة ستحمل معها تغييرات كبيرة مقارنة بأجهزة آيفون التي طرحت في السنوات الخمس الماضية.

وأشارت التسريبات إلى أن أبرز تعديل سيطرأ عى هذه الأجهزة هو على هياكلها الخارجية، إذ ستصبح حواف الهياكل بزوايا حادة، كما ستدعم هذه الهياكل بمعدن التيتانيوم المتين والمقاوم للصدمات والخدوش.

وستحصل الواجهة الأمامية على شاشات عالية الدقة، ترددها سيصل إلى 120 هيرتزا، كما ستعود تللك الواجهات تقنية Touch ID لكن مستشعرها سيكون مدمجا أسفل الشاشة على الأغلب.

أما المساحة المخصصة للكاميرا الأمامية وحساسات الضوء على الشاشة فستصبح أصغر مما هي عليه في iPhone 13 .

وأضافت إلى أن آبل ستجهز هذه الهواتف بمعالجات Touch ID التي تزيد كفاءتها بمقدار مرتين تقريبا مقارنة بمعالجات Apple A15 الحالية، فضلا عن أنها تعقد اتفاقيات مع بعض الشركات التايوانية لتصميم كاميرات أساسية لهواتفها ستكون بدقة 48 ميغابيكسل.

آبل
مواصفات
تسريبات
أيفون
الشاشة
أجهزة آيفون
آيفون 14

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135669
منذ 53 دقيقة
حلو ..

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أحدث التعليقات

زائر
لو تم وراح تقام البطولة في السعودية راح يكون الهلال هو النادي اللي راح يشارك فيها والسبب ان الهلال بطل الدوري العام الماضي واخر...
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله منها ومن شكلهاا المقرف .. مجرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ... .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وشر فايروساتكم وشر من به شر ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الصبر طيب يا اختنا لست محرومه الصبر طيب .. وكل ماهو آتٍ آت .. سعة الصدر زينه ...

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