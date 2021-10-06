بالفيديو.. ياسر المسحل: خاطبنا الفيفا لاستضافة كأس العالم للأندية

نواف السالم (صدى):
كشف ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، عن التقدم بملف للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ من أجل استضافة بطولة كأس العالم للأندية في المملكة.
وقال المسحل في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”نحن متواصلون مع الفيفا منذ فترة طويلة وقدمنا طلبا رسميا لاستضافة البطولة، وعارفون أن الفيفا لديها دولة بديلة بعد اعتذار اليابان، ونحن جاهزون لأستضافة هذه البطولة".
وطالب الجماهير بالتفاعل وحضور مباراتي الأخضر أمام اليابان والصين، بعد رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100%،
وفي سياق آخر أشار المسحل إلى أن الأنظمة تخضع للتعديلات كل 6 أشهر مؤكدًا على أن اتحاد كرة القدم يسعى للتطوير.
وأضاف : رأينا كفاءات شبابية تستحق التواجد والاستفادة منها، فكان هناك مقترح أن ينزل السن إلى 28.