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بالفيديو.. ياسر المسحل: خاطبنا الفيفا لاستضافة كأس العالم للأندية

منذ ساعة
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بالفيديو.. ياسر المسحل: خاطبنا الفيفا لاستضافة كأس العالم للأندية

نواف السالم (صدى):
كشف ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، عن التقدم بملف للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ من أجل استضافة بطولة كأس العالم للأندية في المملكة.

وقال المسحل في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”نحن متواصلون مع الفيفا منذ فترة طويلة وقدمنا طلبا رسميا لاستضافة البطولة، وعارفون أن الفيفا لديها دولة بديلة بعد اعتذار اليابان، ونحن جاهزون لأستضافة هذه البطولة".

وطالب الجماهير بالتفاعل وحضور مباراتي الأخضر أمام اليابان والصين، بعد رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى 100%،

وفي سياق آخر أشار المسحل إلى أن الأنظمة تخضع للتعديلات كل 6 أشهر مؤكدًا على أن اتحاد كرة القدم يسعى للتطوير.

وأضاف : رأينا كفاءات شبابية تستحق التواجد والاستفادة منها، فكان هناك مقترح أن ينزل السن إلى 28.

الصين
كأس العالم
اليابان
ياسر المسحل
اتحاد كرة القدم

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4803
منذ 9 دقائق
لو تم وراح تقام البطولة في السعودية راح يكون الهلال هو النادي اللي راح يشارك فيها والسبب ان الهلال بطل الدوري العام الماضي واخر نادي سعودي لعب حقق لقب القارة واخر نادي لعب في بطولة الاندية

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أحدث التعليقات

زائر
لو تم وراح تقام البطولة في السعودية راح يكون الهلال هو النادي اللي راح يشارك فيها والسبب ان الهلال بطل الدوري العام الماضي واخر...
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله منها ومن شكلهاا المقرف .. مجرمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ... .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وشر فايروساتكم وشر من به شر ... آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الصبر طيب يا اختنا لست محرومه الصبر طيب .. وكل ماهو آتٍ آت .. سعة الصدر زينه ...

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